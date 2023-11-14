Обвиняемого в коррупции экс-главврача из Озерска не выпустили из СИЗО

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Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Евгений Фомин останется в СИЗО до декабря Фото:

Задержанный по обвинению в коррупции бывший главврач горбольницы Озерска (Челябинска область) Евгений Фомин, дело которого готовятся рассмотреть в суде, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до 1 декабря.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Фомина задержали в начале года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал деньги от строительной компании, которой помогал заключать контракты на капремонт инфекционного корпуса и допсоглашений. Предварительно, за все время Фомин получил от коммерсантов не менее 20 млн рублей.

За все время следствия Фомин не признал вины. Все это время он находится в СИЗО. В начале ноября его дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае доказательства его причастности к преступлению ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом и лишение права занимать определенные должности или работать в сфере.

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Задержанный по обвинению в коррупции бывший главврач горбольницы Озерска (Челябинска область) Евгений Фомин, дело которого готовятся рассмотреть в суде, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до 1 декабря. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Фомина задержали в начале года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал деньги от строительной компании, которой помогал заключать контракты на капремонт инфекционного корпуса и допсоглашений. Предварительно, за все время Фомин получил от коммерсантов не менее 20 млн рублей. За все время следствия Фомин не признал вины. Все это время он находится в СИЗО. В начале ноября его дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае доказательства его причастности к преступлению ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом и лишение права занимать определенные должности или работать в сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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