Вторую группу эвакуированных из Газы россиян допустили к полету в Москву

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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
К полету в Москву допустили 98 россиян, эвакуированных из Газы Фото:
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Специалисты допустили к полету в Москву 98 россиян из второй группы, которую эвакуировали из сектора Газа. В пути их будут сопровождать медицинские работники. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России <…> осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до 3 лет, и две беременные женщины. <…> Состояние всех по результатам осмотра удовлетворительное, к полету допущены», — передает ТАСС слова Кузнецова. Он добавил, что одному из пациентов выполнили перевязку. Также для болеющих неинфекционными заболеваниями выдали медикаменты. Известно, что в полете группу россиян будут сопровождать медицинские работники.

Ранее сообщалось, что спецбортом из сектора Газа эвакуировали первых 70 россиян. На протяжении пути с ними работали психологи МЧС и медики. Для встречи граждан России был развернут оперативный штаб в аэропорту «Домодедово».

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Специалисты допустили к полету в Москву 98 россиян из второй группы, которую эвакуировали из сектора Газа. В пути их будут сопровождать медицинские работники. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России <…> осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до 3 лет, и две беременные женщины. <…> Состояние всех по результатам осмотра удовлетворительное, к полету допущены», — передает ТАСС слова Кузнецова. Он добавил, что одному из пациентов выполнили перевязку. Также для болеющих неинфекционными заболеваниями выдали медикаменты. Известно, что в полете группу россиян будут сопровождать медицинские работники. Ранее сообщалось, что спецбортом из сектора Газа эвакуировали первых 70 россиян. На протяжении пути с ними работали психологи МЧС и медики. Для встречи граждан России был развернут оперативный штаб в аэропорту «Домодедово».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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