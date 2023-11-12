12 ноября 2023
11 ноября 2023

«Коммунисты России» хотят занять все 26 мест в гордуме Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, мэрия, депутаты, заседание гордумы, зал гордумы
Партия «Коммунисты России» начала подготовку к выборам в гордуму Фото:

Партия «Коммунисты России» первой начала готовиться к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы и представитель партии Яков Сидоров.

«Уже начался подбор людей для участия в выборах в гордуму. Формируем 13 человек в составе партийных списков и столько же одномандатников. Будем претендовать на замещение всех мест. Нам неважна бывшая партийная принадлежность кандидатов, главное — принципиальность, активность. Такие уже есть — это люди из актива, с которым мы сотрудничали по вопросам пожаров, ЖКХ, защиты прав пациентов. Хороших боевых 26 человек точно найдем», — говорит Сидоров. Со слов Сидорова, сейчас стоит вопрос о поручении работ по предвыборной кампании ему.

Ранее URA.RU писало, что Яков Сидоров покинул партию КПРФ и был избран вторым секретарем регионального отделения партии-конкурента «Коммунисты России». Ему поручили заниматься развитием местных отделений. Год назад, с его слов, в реготделении партии было зарегистрировано семь человек.

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Партия «Коммунисты России» первой начала готовиться к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы и представитель партии Яков Сидоров. «Уже начался подбор людей для участия в выборах в гордуму. Формируем 13 человек в составе партийных списков и столько же одномандатников. Будем претендовать на замещение всех мест. Нам неважна бывшая партийная принадлежность кандидатов, главное — принципиальность, активность. Такие уже есть — это люди из актива, с которым мы сотрудничали по вопросам пожаров, ЖКХ, защиты прав пациентов. Хороших боевых 26 человек точно найдем», — говорит Сидоров. Со слов Сидорова, сейчас стоит вопрос о поручении работ по предвыборной кампании ему. Ранее URA.RU писало, что Яков Сидоров покинул партию КПРФ и был избран вторым секретарем регионального отделения партии-конкурента «Коммунисты России». Ему поручили заниматься развитием местных отделений. Год назад, с его слов, в реготделении партии было зарегистрировано семь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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