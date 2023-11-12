«Коммунисты России» хотят занять все 26 мест в гордуме Кургана

Партия «Коммунисты России» начала подготовку к выборам в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партия «Коммунисты России» первой начала готовиться к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы и представитель партии Яков Сидоров.

«Уже начался подбор людей для участия в выборах в гордуму. Формируем 13 человек в составе партийных списков и столько же одномандатников. Будем претендовать на замещение всех мест. Нам неважна бывшая партийная принадлежность кандидатов, главное — принципиальность, активность. Такие уже есть — это люди из актива, с которым мы сотрудничали по вопросам пожаров, ЖКХ, защиты прав пациентов. Хороших боевых 26 человек точно найдем», — говорит Сидоров. Со слов Сидорова, сейчас стоит вопрос о поручении работ по предвыборной кампании ему.

Ранее URA.RU писало, что Яков Сидоров покинул партию КПРФ и был избран вторым секретарем регионального отделения партии-конкурента «Коммунисты России». Ему поручили заниматься развитием местных отделений. Год назад, с его слов, в реготделении партии было зарегистрировано семь человек.