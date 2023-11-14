Политика Выборы РБК: предвыборный штаб Путина возглавит Андрей Ярин 14 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 + Владимир Путин пока не заявлял о своем участии в президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Официальный предвыборный штаб Владимира Путина возглавит начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК. Ярин возглавит штаб при условии, что Путин примет решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы. Также практически сформирован список участников штаба. По данным РБК, в штаб войдут сотрудники нескольких кремлевских управлений, представители «Единой России» и ОНФ. Официальный предвыборный штаб Владимира Путина возглавит начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК. Ярин возглавит штаб при условии, что Путин примет решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы. Также практически сформирован список участников штаба. По данным РБК, в штаб войдут сотрудники нескольких кремлевских управлений, представители «Единой России» и ОНФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям