РБК: в Кремле определились с главой предвыборного штаба Путина

14 ноября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Пока неизвестно точное название должности нового главы предвыборного штаба Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Предвыборный штаб нынешнего президента РФ Владимира Путина возглавит начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. На данный момент неизвестно точное название должности нового главы штаба. Об этом сообщили источники РБК. «Ярин, как и другие чиновники, не будет публичной фигурой. Как станет называться его должность официально, пока неясно. Возможно, руководитель аппарата штаба, как это было в 2018 году», — передают источники. По их словам, функции, касающиеся медийной деятельности, будут выполнять сопредседатели штаба. Кандидатуры, входящие в состав официального штаба на данный момент не определены. «Заранее мы никогда такое не комментируем и не анонсируем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время интервью с агентством. По словам источников, структура публичного штаба будет похожа на существующую в 2018 году, которая была сформирована перед президентскими выборами. В него входили представители политической партии «Единая Россия» и ОНФ. А также чиновники нескольких управлений Кремля. На тот момент Андрей Ярин находился на должности «руководитель аппарата». Он отвечал за работу штаба. Ранее было объявлено о том, что предвыборный штаб Путина возглавит Андрей Ярин. Он будет назначен на должность в случае, если нынешний президент РФ примет решение о выдвижении на выборы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предвыборный штаб нынешнего президента РФ Владимира Путина возглавит начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. На данный момент неизвестно точное название должности нового главы штаба. Об этом сообщили источники РБК. «Ярин, как и другие чиновники, не будет публичной фигурой. Как станет называться его должность официально, пока неясно. Возможно, руководитель аппарата штаба, как это было в 2018 году», — передают источники. По их словам, функции, касающиеся медийной деятельности, будут выполнять сопредседатели штаба. Кандидатуры, входящие в состав официального штаба на данный момент не определены. «Заранее мы никогда такое не комментируем и не анонсируем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время интервью с агентством. По словам источников, структура публичного штаба будет похожа на существующую в 2018 году, которая была сформирована перед президентскими выборами. В него входили представители политической партии «Единая Россия» и ОНФ. А также чиновники нескольких управлений Кремля. На тот момент Андрей Ярин находился на должности «руководитель аппарата». Он отвечал за работу штаба. Ранее было объявлено о том, что предвыборный штаб Путина возглавит Андрей Ярин. Он будет назначен на должность в случае, если нынешний президент РФ примет решение о выдвижении на выборы.