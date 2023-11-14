В Пермском университете грядет массовое сокращение сотрудников

В Пермском госуниверситете под сокращение попадут более 100 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, памятник ленину и горькому, студенческий кампус пгниу, пермский университет
Сотрудники ПГНИУ уже получили уведомления о сокращении Фото:

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) решили сократить 100 сотрудников. Им уже вручены уведомления о сокращении. Всем уволенным вуз предложит другие варианты трудоустройства.

«В Пермском государственном национальном исследовательском университете более 100 работников получили уведомления о сокращении. Сокращения коснутся работников всех подразделений вуза», — пишет 59.RU со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе ПГНИУ URA.RU подтвердили факт выдачи уведомлений, однако конкретное количество сокращенных не уточнили. «Действительно, в вузе сейчас идет реструктуризация и оптимизация штатной численности сотрудников, но конкретную цифру озвучивать не совсем корректно», — пояснила руководитель пресс-службы вуза Надежда Емельянова. Она также отметила, что планируется сократить только часть работников, получивших уведомления. При этом каждому из них будут предложены возможные варианты трудоустройства в университете на другие должности.

В конце октября стало известно, что ПГНИУ намерен сократить сотни ставок в рамках программы финансового оздоровления. Данная программа предполагает поэтапную реализацию. В первую очередь сокращение коснется «дублирующих» должностей.

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В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) решили сократить 100 сотрудников. Им уже вручены уведомления о сокращении. Всем уволенным вуз предложит другие варианты трудоустройства. «В Пермском государственном национальном исследовательском университете более 100 работников получили уведомления о сокращении. Сокращения коснутся работников всех подразделений вуза», — пишет 59.RU со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе ПГНИУ URA.RU подтвердили факт выдачи уведомлений, однако конкретное количество сокращенных не уточнили. «Действительно, в вузе сейчас идет реструктуризация и оптимизация штатной численности сотрудников, но конкретную цифру озвучивать не совсем корректно», — пояснила руководитель пресс-службы вуза Надежда Емельянова. Она также отметила, что планируется сократить только часть работников, получивших уведомления. При этом каждому из них будут предложены возможные варианты трудоустройства в университете на другие должности. В конце октября стало известно, что ПГНИУ намерен сократить сотни ставок в рамках программы финансового оздоровления. Данная программа предполагает поэтапную реализацию. В первую очередь сокращение коснется «дублирующих» должностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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