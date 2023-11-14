В Пермском университете грядет массовое сокращение сотрудников

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) решили сократить 100 сотрудников. Им уже вручены уведомления о сокращении. Всем уволенным вуз предложит другие варианты трудоустройства.
«В Пермском государственном национальном исследовательском университете более 100 работников получили уведомления о сокращении. Сокращения коснутся работников всех подразделений вуза», — пишет 59.RU со ссылкой на собственные источники.
В пресс-службе ПГНИУ URA.RU подтвердили факт выдачи уведомлений, однако конкретное количество сокращенных не уточнили. «Действительно, в вузе сейчас идет реструктуризация и оптимизация штатной численности сотрудников, но конкретную цифру озвучивать не совсем корректно», — пояснила руководитель пресс-службы вуза Надежда Емельянова. Она также отметила, что планируется сократить только часть работников, получивших уведомления. При этом каждому из них будут предложены возможные варианты трудоустройства в университете на другие должности.
В конце октября стало известно, что ПГНИУ намерен сократить сотни ставок в рамках программы финансового оздоровления. Данная программа предполагает поэтапную реализацию. В первую очередь сокращение коснется «дублирующих» должностей.
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