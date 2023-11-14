В мире Европа Министр обороны Словакии сообщил НАТО о прекращении военной помощи Украине 14 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Словакия отказалась от военной поддержки Украины, заявил Роберт Калиняк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия прекращает военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «Калиняк встретился в Брюсселе с Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, которая поставлялась со складов ВС Словакии», — сообщили в Минобороны республики. При этом Калиняк заявил, что Словакия продолжает поставлять Украине достаточно широкую гуманитарную и техническую помощь. До этого в Кремле сообщали, что отказ Словакии от военной поддержки Киева не сильно изменит ситуацию на фронте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не являлась лидером по поставкам. Словакия сменила свой курс после победы партии экс-премьера страны Роберта Фицо, пишет RT. Она выступала за сокращение финансирования Украины для того, чтобы инвестировать деньги для ВС республики. Словакия прекращает военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «Калиняк встретился в Брюсселе с Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, которая поставлялась со складов ВС Словакии», — сообщили в Минобороны республики. При этом Калиняк заявил, что Словакия продолжает поставлять Украине достаточно широкую гуманитарную и техническую помощь. До этого в Кремле сообщали, что отказ Словакии от военной поддержки Киева не сильно изменит ситуацию на фронте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не являлась лидером по поставкам. Словакия сменила свой курс после победы партии экс-премьера страны Роберта Фицо, пишет RT. Она выступала за сокращение финансирования Украины для того, чтобы инвестировать деньги для ВС республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям