Министр обороны Словакии сообщил НАТО о прекращении военной помощи Украине

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Словакия отказалась от военной поддержки Украины, заявил Роберт Калиняк Фото:
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Словакия прекращает военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Калиняк встретился в Брюсселе с Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, которая поставлялась со складов ВС Словакии», — сообщили в Минобороны республики. При этом Калиняк заявил, что Словакия продолжает поставлять Украине достаточно широкую гуманитарную и техническую помощь.

До этого в Кремле сообщали, что отказ Словакии от военной поддержки Киева не сильно изменит ситуацию на фронте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не являлась лидером по поставкам.

Словакия сменила свой курс после победы партии экс-премьера страны Роберта Фицо, пишет RT. Она выступала за сокращение финансирования Украины для того, чтобы инвестировать деньги для ВС республики.

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Словакия прекращает военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «Калиняк встретился в Брюсселе с Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, которая поставлялась со складов ВС Словакии», — сообщили в Минобороны республики. При этом Калиняк заявил, что Словакия продолжает поставлять Украине достаточно широкую гуманитарную и техническую помощь. До этого в Кремле сообщали, что отказ Словакии от военной поддержки Киева не сильно изменит ситуацию на фронте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не являлась лидером по поставкам. Словакия сменила свой курс после победы партии экс-премьера страны Роберта Фицо, пишет RT. Она выступала за сокращение финансирования Украины для того, чтобы инвестировать деньги для ВС республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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