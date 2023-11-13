13 ноября 2023

На «курганской Рублевке» власти раньше срока отремонтировали дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коли Мяготина. Курган, улица коли мяготина, каток, строительная машина
В курганском округе по поручению губернатора отремонтировали дорогу Фото:

Дорогу к селу Ровное Кетовского округа (часто называемого «курганской Рублевкой») отремонтировали по заданию губернатора Вадима Шумкова. Несмотря на то, что трасса была включена в план ремонта на 2024 года, ее отремонтировали раньше, сообщает правительство региона.

«В Кетовском муниципальном округе по поручению главы региона уже в этом году ремонтируют дороги, стоящие в плане на 2024 год», — сообщает официальный паблик кургаснких властей в соцсети «ВКонтакте». Пресс-служба ссылается на сообщение главы региона Вадима Шумкова, который опубликовал на своей странице фото дороги в селе Ровное.

Дорогу в Ровном отремонтировали после обращений к Шумкову местных жителей. После этого на ремонт были выделены дополнительно 17,4 млн рублей из областного бюджета. Еще более 42 млн рублей потратят на ремонт дороги до села Лесниково. Его планируют также завершить в этом году.

«Всего на модернизацию дорожной сети Кетовского округа в 2023—2024 годах правительством Курганской области <…> запланировано направить около 1,5 миллиарда рублей», — сообщают власти. На ремонт дорог идут средства по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», а также деньги из регионального бюджета.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор поручил главе Кетовского округа отремонтировать дворы. Тогда же глава региона рассказал о ремонте дорог в селах Ровное и Лесниково.

В селе Ровное Кетовского округа (Курганская область) отремонтировали дорогу по поручению губернатора Вадима Шумкова
В селе Ровное Кетовского округа (Курганская область) отремонтировали дорогу по поручению губернатора Вадима Шумкова
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Дорогу к селу Ровное Кетовского округа (часто называемого «курганской Рублевкой») отремонтировали по заданию губернатора Вадима Шумкова. Несмотря на то, что трасса была включена в план ремонта на 2024 года, ее отремонтировали раньше, сообщает правительство региона. «В Кетовском муниципальном округе по поручению главы региона уже в этом году ремонтируют дороги, стоящие в плане на 2024 год», — сообщает официальный паблик кургаснких властей в соцсети «ВКонтакте». Пресс-служба ссылается на сообщение главы региона Вадима Шумкова, который опубликовал на своей странице фото дороги в селе Ровное. Дорогу в Ровном отремонтировали после обращений к Шумкову местных жителей. После этого на ремонт были выделены дополнительно 17,4 млн рублей из областного бюджета. Еще более 42 млн рублей потратят на ремонт дороги до села Лесниково. Его планируют также завершить в этом году. «Всего на модернизацию дорожной сети Кетовского округа в 2023—2024 годах правительством Курганской области <…> запланировано направить около 1,5 миллиарда рублей», — сообщают власти. На ремонт дорог идут средства по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», а также деньги из регионального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор поручил главе Кетовского округа отремонтировать дворы. Тогда же глава региона рассказал о ремонте дорог в селах Ровное и Лесниково.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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