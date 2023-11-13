13 ноября 2023

Власти ЯНАО добавят обязанностей социальным работникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, услуги, мфц
В ЯНАО вводят систему долговременного ухода за нуждающимися гражданами Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление об изменении штатной численности в социальных учреждениях округа. Это связано с реализацией системы долговременного ухода, реализуемой в рамках нацпроекта «Демография» и с социальным сопровождением участников СВО, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Вносятся изменения в штатную численность и полномочия „Центр социальных технологий ЯНАО“. В организацию будет передано 9 штатных единиц из учреждений соцобслуживания Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Пуровского района. Сотрудники на местах продолжат исполнять свои обязанности, но с учетом новых функций. Нововведение связано с реализацией на Ямале системы долговременного ухода», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО постановление главы региона, опубликованное на официальном сайте.

Кроме того, в Ноябрьске с января 2024 года на базе центра «Гармония» будет организовано социальное сопровождение участников специальной военной операции. Аналогичное сопровождение было организовано в Новом Уренгое на базе центра «Садко».

В Новом Уренгое в социальном центре с августа оказывают услуги соцсопровождения участникам СВО и членам их семей. Для этого, численность работников центра увеличили на 12 единиц.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление об изменении штатной численности в социальных учреждениях округа. Это связано с реализацией системы долговременного ухода, реализуемой в рамках нацпроекта «Демография» и с социальным сопровождением участников СВО, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Вносятся изменения в штатную численность и полномочия „Центр социальных технологий ЯНАО“. В организацию будет передано 9 штатных единиц из учреждений соцобслуживания Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Пуровского района. Сотрудники на местах продолжат исполнять свои обязанности, но с учетом новых функций. Нововведение связано с реализацией на Ямале системы долговременного ухода», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО постановление главы региона, опубликованное на официальном сайте. Кроме того, в Ноябрьске с января 2024 года на базе центра «Гармония» будет организовано социальное сопровождение участников специальной военной операции. Аналогичное сопровождение было организовано в Новом Уренгое на базе центра «Садко». В Новом Уренгое в социальном центре с августа оказывают услуги соцсопровождения участникам СВО и членам их семей. Для этого, численность работников центра увеличили на 12 единиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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