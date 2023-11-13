Власти ЯНАО добавят обязанностей социальным работникам

14 ноября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В ЯНАО вводят систему долговременного ухода за нуждающимися гражданами Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление об изменении штатной численности в социальных учреждениях округа. Это связано с реализацией системы долговременного ухода, реализуемой в рамках нацпроекта «Демография» и с социальным сопровождением участников СВО, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Вносятся изменения в штатную численность и полномочия „Центр социальных технологий ЯНАО“. В организацию будет передано 9 штатных единиц из учреждений соцобслуживания Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Пуровского района. Сотрудники на местах продолжат исполнять свои обязанности, но с учетом новых функций. Нововведение связано с реализацией на Ямале системы долговременного ухода», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО постановление главы региона, опубликованное на официальном сайте. Кроме того, в Ноябрьске с января 2024 года на базе центра «Гармония» будет организовано социальное сопровождение участников специальной военной операции. Аналогичное сопровождение было организовано в Новом Уренгое на базе центра «Садко». В Новом Уренгое в социальном центре с августа оказывают услуги соцсопровождения участникам СВО и членам их семей. Для этого, численность работников центра увеличили на 12 единиц.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление об изменении штатной численности в социальных учреждениях округа. Это связано с реализацией системы долговременного ухода, реализуемой в рамках нацпроекта «Демография» и с социальным сопровождением участников СВО, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Вносятся изменения в штатную численность и полномочия „Центр социальных технологий ЯНАО“. В организацию будет передано 9 штатных единиц из учреждений соцобслуживания Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Пуровского района. Сотрудники на местах продолжат исполнять свои обязанности, но с учетом новых функций. Нововведение связано с реализацией на Ямале системы долговременного ухода», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО постановление главы региона, опубликованное на официальном сайте. Кроме того, в Ноябрьске с января 2024 года на базе центра «Гармония» будет организовано социальное сопровождение участников специальной военной операции. Аналогичное сопровождение было организовано в Новом Уренгое на базе центра «Садко». В Новом Уренгое в социальном центре с августа оказывают услуги соцсопровождения участникам СВО и членам их семей. Для этого, численность работников центра увеличили на 12 единиц.