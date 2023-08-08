В ЯНАО увеличили штат социального центра для нужд бойцов СВО. Документ

В Новом Уренгое социальный центр «Садко» будет помогать бойцам СВО

09 августа 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое военным будут оказывать сопровождение в центре соцобслуживания «Садко» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) для сопровождения военнослужащих и членов их семей власти создадут отделение социального сопровождения на базе социального центра «Садко». Для этого планируется увеличить штат сотрудников центра на 12 человек, проект постановления размещен для обсуждения на сайте окружного правительства. «Оптимизировать деятельность центра социального обслуживания населения „Садко“ в Новом Уренгое путем увеличения предельной штатной численности на 12 штатных единиц», — сообщается в документе. Пресс-служба губернатора поясняет, что направление работы, рассчитанное на сопровождение участников СВО, станет дополнением к уже имеющимся. На территории центра оказывают помощь детям, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья.Центр оборудован помещениями, рассчитанными на длительное пребывание, также там есть помещения для коротких занятий. Новые сотрудники будут специалистами центра «Садко». Ранее URA.RU рассказало, что в начале года штат учреждения был увеличен на три единицы. Это было связано с объединением центра соцпомощи детям «Садко» и центра соцобслуживания граждан пожилого возраста. Проект постановления об увеличении штата сотрудников центра «Садко» Фото: проект Постановления на сайте правительства ЯНАО — https://yanao.ru/dokumenty/104489/

В Новом Уренгое (ЯНАО) для сопровождения военнослужащих и членов их семей власти создадут отделение социального сопровождения на базе социального центра «Садко». Для этого планируется увеличить штат сотрудников центра на 12 человек, проект постановления размещен для обсуждения на сайте окружного правительства. «Оптимизировать деятельность центра социального обслуживания населения „Садко“ в Новом Уренгое путем увеличения предельной штатной численности на 12 штатных единиц», — сообщается в документе. Пресс-служба губернатора поясняет, что направление работы, рассчитанное на сопровождение участников СВО, станет дополнением к уже имеющимся. На территории центра оказывают помощь детям, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья.Центр оборудован помещениями, рассчитанными на длительное пребывание, также там есть помещения для коротких занятий. Новые сотрудники будут специалистами центра «Садко». Ранее URA.RU рассказало, что в начале года штат учреждения был увеличен на три единицы. Это было связано с объединением центра соцпомощи детям «Садко» и центра соцобслуживания граждан пожилого возраста.