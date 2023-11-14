Пермячка продает за 5,5 млн рублей сеть рыбных магазинов

Рыбные магазины находятся в Перми и Краснокамске Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Перми продает сеть магазинов рыбной продукции. Стоимость бизнеса — 5,5 млн рублей. Продавец рассказала URA.RU, в эту цену входят пять действующих торговых точек.

«В стоимость входят пять магазинов, расположенных в проходных местах, где ежедневно бывают более тысячи покупателей. Магазины работают в Перми и Краснокамске. Ассортимент торговых точек состоит из икры и рыбы», — рассказала корреспонденту агентства продавец.

Описание бизнеса продавец разместила на сайте бесплатных объявлений. Пермячка уточнила, что решила продать сеть магазинов по семейным обстоятельствам.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает торговый центр, который работает в качестве крытого рынка. Цена объекта недвижимости составляет более 100 млн рублей.