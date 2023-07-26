26 июля 2023

Пермяк за 100 миллионов рублей продает рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган , центральный рынок
За день крытый рынок принимает 2,5 тысячи покупателей Фото:

В Индустриальном районе Перми местный предприниматель продает торговый центр, который работает в качестве крытого рынка. Цена объекта недвижимости — более 100 млн рублей.

«Продажа от собственника — торговый центр площадью 1353 квадратных метра с земельным участком в 3250 квадратных метров. Доходность — миллион рублей в месяц, цена — 106 млн рублей», — сообщил продавец в объявлении на «Авито».

Он уточнил, что за день крытый рынок принимает 2,5 тысячи покупателей. Валовая выручка от арендного бизнеса составляет более 1,3 млн рублей ежемесячно. Часть площадей арендуют федеральные торговые сети «Пятерочка» и Fix Price.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Орджоникидзевском районе Перми выставлен на продажу крытый рынок. Цена объекта недвижимости и арендного бизнеса — 75 млн рублей.

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В Индустриальном районе Перми местный предприниматель продает торговый центр, который работает в качестве крытого рынка. Цена объекта недвижимости — более 100 млн рублей. «Продажа от собственника — торговый центр площадью 1353 квадратных метра с земельным участком в 3250 квадратных метров. Доходность — миллион рублей в месяц, цена — 106 млн рублей», — сообщил продавец в объявлении на «Авито». Он уточнил, что за день крытый рынок принимает 2,5 тысячи покупателей. Валовая выручка от арендного бизнеса составляет более 1,3 млн рублей ежемесячно. Часть площадей арендуют федеральные торговые сети «Пятерочка» и Fix Price. Ранее URA.RU рассказывало, что в Орджоникидзевском районе Перми выставлен на продажу крытый рынок. Цена объекта недвижимости и арендного бизнеса — 75 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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