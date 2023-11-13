13 ноября 2023

Суд заново рассмотрит дело экс-чиновника из ХМАО, обвиненного во взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
Уголовным делом займется новый судья Фото:

Уголовное дело бывшего замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова будет рассмотрено заново с участием нового судьи. Об этом URA.RU сообщил источник в адвокатской коллегии.

«Судья [Блашкова] ушла на повышение. Дело передано другому судье, и рассмотрение будет начато сначала», — рассказал источник журналисту URA.RU.

Указом президента России Людмила Блашкова была назначена судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно картотеке Ханты-Мансийского районного суда, рассмотрением дела займется Андрей Булыгин. В адрес ведомства был направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

В прошлом году экс-чиновнику ХМАО Андрею Шиповалову и бывшему депутату думы Югорска Александру Беккеру было предъявлено обвинение в ряде коррупционных преступлений. Также бывшего замдиректора обвиняют в незаконном хранении оружия.

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Уголовное дело бывшего замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова будет рассмотрено заново с участием нового судьи. Об этом URA.RU сообщил источник в адвокатской коллегии. «Судья [Блашкова] ушла на повышение. Дело передано другому судье, и рассмотрение будет начато сначала», — рассказал источник журналисту URA.RU. Указом президента России Людмила Блашкова была назначена судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно картотеке Ханты-Мансийского районного суда, рассмотрением дела займется Андрей Булыгин. В адрес ведомства был направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В прошлом году экс-чиновнику ХМАО Андрею Шиповалову и бывшему депутату думы Югорска Александру Беккеру было предъявлено обвинение в ряде коррупционных преступлений. Также бывшего замдиректора обвиняют в незаконном хранении оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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