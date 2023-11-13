Суд заново рассмотрит дело экс-чиновника из ХМАО, обвиненного во взятках

Уголовное дело бывшего замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова будет рассмотрено заново с участием нового судьи. Об этом URA.RU сообщил источник в адвокатской коллегии.
«Судья [Блашкова] ушла на повышение. Дело передано другому судье, и рассмотрение будет начато сначала», — рассказал источник журналисту URA.RU.
Указом президента России Людмила Блашкова была назначена судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно картотеке Ханты-Мансийского районного суда, рассмотрением дела займется Андрей Булыгин. В адрес ведомства был направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
В прошлом году экс-чиновнику ХМАО Андрею Шиповалову и бывшему депутату думы Югорска Александру Беккеру было предъявлено обвинение в ряде коррупционных преступлений. Также бывшего замдиректора обвиняют в незаконном хранении оружия.
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