Пермский риелтор объяснила, как безопасно сдать квартиру в аренду

Пермский риелтор Глотова: перед сдачей квартиры ее нужно застраховать

Страховка и договор могут уберечь хозяина от лишних трат Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Перед тем как сдать квартиру в аренду, риелторы рекомендуют застраховать ее и сделать подробную опись мебели и техники. Так можно защитить жилье от непредвиденных ситуаций, а бюджет собственника от лишних расходов, рассказала URA.RU пермский риелтор Ольга Глотова.

«Если квартиранты затопят соседей или устроят пожар, который нанесет вред имуществу других жильцов дома, возмещать ущерб придется собственнику. По мнению судов, вся ответственность лежит на хозяине квартиры, а не на арендаторах. Поэтому перед тем, как сдавать жилье, его лучше застраховать, чтобы в случае ЧП страховка покрыла расходы на ремонт», — рассказала Ольга Глотова корреспонденту агентства.

Она добавила, что хозяину квартиры нужно грамотно составить договор. В нем должно быть прописано сколько человек будет проживать, каких домашних животных можно держать. Агент по недвижимости отмечает, что важно указать в договоре запрет на субаренду, чтобы квартиранты не сдали жилье другим. Также нужно написать сколько раз в месяц хозяин может посещать квартиру. «В договоре следует указать, что собственник может прийти в квартиру, например, раз в месяц предварительно предупредив о визите квартиранта. Если этого не сделать, хозяин своим визитом нарушит условия договора», — посоветовала риелтор.

Кроме договора рекомендуют оформить акт приема-передачи квартиры, где указана вся мебель и техника. Этот документ пригодится, если квартиранты причинят вред имуществу собственника. Собеседница агентства отметила, что не стоит забывать про залог. Он может быть равен ежемесячной плате или ее половине. Залог можно вернуть после того, как жильцы освободят квартиру или забрать его в счет последнего месяца. Если квартиранты испортят мебель, технику или ремонт, залог не возвращается.

Ранее пермские риелторы посчитали, что будет выгоднее — ипотека или аренда квартиры. Платежи по жилищному кредиту получаются в два раза дороже, чем арендная ставка.