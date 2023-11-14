На тюменских рынках начали массово продавать «старинные монеты царских времен»

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Археологические находки на месте строительства художественной галереи на заводе Шпагина. Пермь, монета, археология, археологическая находка, нумизматика
Возле тюменских рынков появились мужчины, которые продают монеты «царских времен», доставшиеся «в наследство от бабушки» Фото:

Возле рынков, расположенных в заречной части Тюмени, появились люди, которые предлагают прохожим приобрести монеты «царских времен». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость таких монет начинается от 5 тысяч рублей.

«Я пошла на рынок „Ватутинский“ за продуктами. Возле торгового центра ко мне подошел мужчина и предложил приобрести у него монету времен правления Николая II. Сказал, что досталась ему от бабушки. Попросил за нее 5 тысяч рублей. Невысокую стоимость раритета объяснил тем, что ему срочно нужны деньги. Я не стала ничего у него покупать, потому что на старинную эта монета совсем не походила. Несмотря на заявленный возраст, она была почти как новая», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

По словам другого жителя Тюмени, такими же монетами начали торговать возле ТЦ «Рынок «Северный», который также находится в заречной части города. «Возле рынка стояли несколько мужчин. Всем прохожим они предлагали купить монеты «царских времен», якобы доставшиеся в наследство от бабушки. Я подошел посмотреть ради интереса и сразу понял, что это обыкновенные подделки. Причем, довольно низкого качества. Обычные железки, за которые продавцы просят от 5 тысяч рублей и выше», — рассказал собеседник агентства.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что на окраинах Тюмени появились стихийные рынки, где под видом качественных вещей из стран Евросоюза торгуют китайскими подделками.

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Возле рынков, расположенных в заречной части Тюмени, появились люди, которые предлагают прохожим приобрести монеты «царских времен». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость таких монет начинается от 5 тысяч рублей. «Я пошла на рынок „Ватутинский“ за продуктами. Возле торгового центра ко мне подошел мужчина и предложил приобрести у него монету времен правления Николая II. Сказал, что досталась ему от бабушки. Попросил за нее 5 тысяч рублей. Невысокую стоимость раритета объяснил тем, что ему срочно нужны деньги. Я не стала ничего у него покупать, потому что на старинную эта монета совсем не походила. Несмотря на заявленный возраст, она была почти как новая», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. По словам другого жителя Тюмени, такими же монетами начали торговать возле ТЦ «Рынок «Северный», который также находится в заречной части города. «Возле рынка стояли несколько мужчин. Всем прохожим они предлагали купить монеты «царских времен», якобы доставшиеся в наследство от бабушки. Я подошел посмотреть ради интереса и сразу понял, что это обыкновенные подделки. Причем, довольно низкого качества. Обычные железки, за которые продавцы просят от 5 тысяч рублей и выше», — рассказал собеседник агентства. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что на окраинах Тюмени появились стихийные рынки, где под видом качественных вещей из стран Евросоюза торгуют китайскими подделками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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