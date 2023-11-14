На тюменских рынках начали массово продавать «старинные монеты царских времен»

14 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Возле тюменских рынков появились мужчины, которые продают монеты «царских времен», доставшиеся «в наследство от бабушки» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Возле рынков, расположенных в заречной части Тюмени, появились люди, которые предлагают прохожим приобрести монеты «царских времен». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость таких монет начинается от 5 тысяч рублей. «Я пошла на рынок „Ватутинский“ за продуктами. Возле торгового центра ко мне подошел мужчина и предложил приобрести у него монету времен правления Николая II. Сказал, что досталась ему от бабушки. Попросил за нее 5 тысяч рублей. Невысокую стоимость раритета объяснил тем, что ему срочно нужны деньги. Я не стала ничего у него покупать, потому что на старинную эта монета совсем не походила. Несмотря на заявленный возраст, она была почти как новая», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. По словам другого жителя Тюмени, такими же монетами начали торговать возле ТЦ «Рынок «Северный», который также находится в заречной части города. «Возле рынка стояли несколько мужчин. Всем прохожим они предлагали купить монеты «царских времен», якобы доставшиеся в наследство от бабушки. Я подошел посмотреть ради интереса и сразу понял, что это обыкновенные подделки. Причем, довольно низкого качества. Обычные железки, за которые продавцы просят от 5 тысяч рублей и выше», — рассказал собеседник агентства. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что на окраинах Тюмени появились стихийные рынки, где под видом качественных вещей из стран Евросоюза торгуют китайскими подделками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возле рынков, расположенных в заречной части Тюмени, появились люди, которые предлагают прохожим приобрести монеты «царских времен». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость таких монет начинается от 5 тысяч рублей. «Я пошла на рынок „Ватутинский“ за продуктами. Возле торгового центра ко мне подошел мужчина и предложил приобрести у него монету времен правления Николая II. Сказал, что досталась ему от бабушки. Попросил за нее 5 тысяч рублей. Невысокую стоимость раритета объяснил тем, что ему срочно нужны деньги. Я не стала ничего у него покупать, потому что на старинную эта монета совсем не походила. Несмотря на заявленный возраст, она была почти как новая», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. По словам другого жителя Тюмени, такими же монетами начали торговать возле ТЦ «Рынок «Северный», который также находится в заречной части города. «Возле рынка стояли несколько мужчин. Всем прохожим они предлагали купить монеты «царских времен», якобы доставшиеся в наследство от бабушки. Я подошел посмотреть ради интереса и сразу понял, что это обыкновенные подделки. Причем, довольно низкого качества. Обычные железки, за которые продавцы просят от 5 тысяч рублей и выше», — рассказал собеседник агентства. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что на окраинах Тюмени появились стихийные рынки, где под видом качественных вещей из стран Евросоюза торгуют китайскими подделками.