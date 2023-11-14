Брата жены экс-мэра Москвы Лужкова посадили на шесть лет

Виктор Батурин отправится в колонию по решению суда
Московский суд приговорил к шести годам колонии бизнесмена Виктора Батурина по делу о мошенничестве. Об этом сообщают российские СМИ.
«Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии Батурина по делу о мошенничестве», — пишет РИА Новости. Отмечается, что дело против бизнесмена завела его сестра Елена, которая является вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Дело касается компенсации за пакет акций «Интеко» на 500 миллионов рублей.
Для Батурина уже не первый приговор по делу о мошенничестве, в 2013 его приговорили к семи годам колонии. Однако через три года он вышел по УДО.
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