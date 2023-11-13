Воздушный флот Utair пополнят новые вертолеты

Воздушный флот авиакомпании Utair, которая базируется в ХМАО, пополнят новые вертолеты Ми-17. Официальный сайт компании сообщает, что они будут выполнять заказы нефтяных компаний на удаленных северных территориях.
«Utair введет во флот 15 новейших вертолетов семейства Ми-17. Новые вертолеты будут задействованы для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России», — указано в публикации на сайте.
Utair получит вертолеты в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. В настоящее время партнеры передали авиаперевозчику пять машин. Еще десять пополнят флот авиакомпании чуть позже — до конца 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair начала сезон вертолетных перевозок в Октябрьском районе ХМАО. В период распутицы в отделенный поселки можно добраться только на авиатранспорте.
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