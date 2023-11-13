13 ноября 2023

Воздушный флот Utair пополнят новые вертолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, авиатехника
Новые вертолеты Utair будут выполнять заказы нефтяников на Севере Фото:

Воздушный флот авиакомпании Utair, которая базируется в ХМАО, пополнят новые вертолеты Ми-17. Официальный сайт компании сообщает, что они будут выполнять заказы нефтяных компаний на удаленных северных территориях.

«Utair введет во флот 15 новейших вертолетов семейства Ми-17. Новые вертолеты будут задействованы для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России», — указано в публикации на сайте.

Utair получит вертолеты в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. В настоящее время партнеры передали авиаперевозчику пять машин. Еще десять пополнят флот авиакомпании чуть позже — до конца 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair начала сезон вертолетных перевозок в Октябрьском районе ХМАО. В период распутицы в отделенный поселки можно добраться только на авиатранспорте.

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Воздушный флот авиакомпании Utair, которая базируется в ХМАО, пополнят новые вертолеты Ми-17. Официальный сайт компании сообщает, что они будут выполнять заказы нефтяных компаний на удаленных северных территориях. «Utair введет во флот 15 новейших вертолетов семейства Ми-17. Новые вертолеты будут задействованы для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России», — указано в публикации на сайте. Utair получит вертолеты в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. В настоящее время партнеры передали авиаперевозчику пять машин. Еще десять пополнят флот авиакомпании чуть позже — до конца 2023 года. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair начала сезон вертолетных перевозок в Октябрьском районе ХМАО. В период распутицы в отделенный поселки можно добраться только на авиатранспорте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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