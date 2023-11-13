13 ноября 2023

Детский омбудсмен в ХМАО готовит встречу с родителями участников секс-скандала в школе

Детский омбудсмен Югры намерена подключить психологов к работе со школьниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей
Людмила Низамова предложила родителям участников инцидента провести встречу с участием психологов Фото:

Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова предложила провести встречу с родителями школьников, которые замешаны в секс-скандале в Радужном. Тогда, в ходе инцидента, второклассники заставили сверстницу участвовать в развратных действиях. О своем предложении детский омбудсмен рассказала журналисту URA.RU.

«Я предлагаю родителям всех троих участников инцидента встретиться и привлечь к работе с детьми клинических психологов, опять же, с согласия родителей. Мы готовы организовать участие высококвалифицированных специалистов. Отдельно важно обговорить особенности чувственного развития подрастающего поколения», — сообщила Низамова.

По словам детского омбудсмена, еще рано судить о каких-то упущениях родителей, так как оценку ситуации, прежде всего, должны дать правоохранительные органы. Однако необходимо оказать помощь пострадавшей девочке, в первую очередь психологическую.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начального класса с одноклассницей. Прокуратура города проводит проверку по данному инциденту.

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Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова предложила провести встречу с родителями школьников, которые замешаны в секс-скандале в Радужном. Тогда, в ходе инцидента, второклассники заставили сверстницу участвовать в развратных действиях. О своем предложении детский омбудсмен рассказала журналисту URA.RU. «Я предлагаю родителям всех троих участников инцидента встретиться и привлечь к работе с детьми клинических психологов, опять же, с согласия родителей. Мы готовы организовать участие высококвалифицированных специалистов. Отдельно важно обговорить особенности чувственного развития подрастающего поколения», — сообщила Низамова. По словам детского омбудсмена, еще рано судить о каких-то упущениях родителей, так как оценку ситуации, прежде всего, должны дать правоохранительные органы. Однако необходимо оказать помощь пострадавшей девочке, в первую очередь психологическую. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начального класса с одноклассницей. Прокуратура города проводит проверку по данному инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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