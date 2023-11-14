В Госдуме назвали условие, при котором часть семей останется без маткапитала

Депутат Госдумы Буцкая: маткапитал полагается не всем

14 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Гражданство ребенка не гарантия получения пособий в РФ, отметила Татьяна Буцкая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если ребенок является гражданином РФ (это подтверждено свидетельством о рождении), а мать нет, то семья не получит материнский (семейный) капитал. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В Госдуме в первом чтении были приняты поправки в законопроект о материнском капитале. В документе говорится, что в случае окончательного утверждения документа, с 1 января 2024 года господдержка будет касаться только лиц, имеющих гражданство России. «Право на материнский капитал возникает при совокупности двух условий (то есть должны быть соблюдены оба условия, а не одно!). Первое — в момент родов рожающая женщина должна иметь российское гражданство. Второе — родившийся ребенок должен тоже иметь российское гражданство, которое подтверждается свидетельством о рождении. Если оба условия соблюдены — право на материнский (семейный) капитал у женщины наступает. Если не соблюдены, тогда нет. И это не является нарушением чьих-то конституционных прав. Так решил Конституционный суд РФ», — подчеркнула Татьяна Буцкая. Депутат Госдумы объяснила, как должна выглядеть у ребенка отметка о гражданстве РФ. «Отметка о гражданстве ребенка ставится в свидетельство о рождении в виде вкладыша. Она подтверждает факт рождения ребенка на территории РФ и его принадлежность к гражданству России. Если ребенок родился за границей, то штамп о гражданстве ставится в отдельном документе — свидетельстве о регистрации рождения за границей», — добавила Буцкая. В России программа господдержки семей работает с 2007 года. В 2023 году размер маткапитала на первого ребенка составил 586,9 тысяч рублей на второго 775,6 тысяч. По словам министра труда РФ Антона Котякова, в 2024 году поддержка увеличится. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 631 тысячу рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если ребенок является гражданином РФ (это подтверждено свидетельством о рождении), а мать нет, то семья не получит материнский (семейный) капитал. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В Госдуме в первом чтении были приняты поправки в законопроект о материнском капитале. В документе говорится, что в случае окончательного утверждения документа, с 1 января 2024 года господдержка будет касаться только лиц, имеющих гражданство России. «Право на материнский капитал возникает при совокупности двух условий (то есть должны быть соблюдены оба условия, а не одно!). Первое — в момент родов рожающая женщина должна иметь российское гражданство. Второе — родившийся ребенок должен тоже иметь российское гражданство, которое подтверждается свидетельством о рождении. Если оба условия соблюдены — право на материнский (семейный) капитал у женщины наступает. Если не соблюдены, тогда нет. И это не является нарушением чьих-то конституционных прав. Так решил Конституционный суд РФ», — подчеркнула Татьяна Буцкая. Депутат Госдумы объяснила, как должна выглядеть у ребенка отметка о гражданстве РФ. «Отметка о гражданстве ребенка ставится в свидетельство о рождении в виде вкладыша. Она подтверждает факт рождения ребенка на территории РФ и его принадлежность к гражданству России. Если ребенок родился за границей, то штамп о гражданстве ставится в отдельном документе — свидетельстве о регистрации рождения за границей», — добавила Буцкая. В России программа господдержки семей работает с 2007 года. В 2023 году размер маткапитала на первого ребенка составил 586,9 тысяч рублей на второго 775,6 тысяч. По словам министра труда РФ Антона Котякова, в 2024 году поддержка увеличится. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 631 тысячу рублей.