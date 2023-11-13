Дома в ЯНАО могут разрушиться из-за таяния вечной мерзлоты

14 ноября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Глобальное потепление угрожает жителям ЯНАО Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Города ЯНАО попали в список опасных для проживания. Риск разрушения домов возник из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом рассказывает интернет-издание «Строительная газета». «В зоне максимального риска для жилого фонда расположены города Ноябрьск, Губкинский, Муравленко и Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, общая численность населения которых составляет 225,6 тыс. человек или 25% всех жителей городских поселений, подверженных влиянию таяния вечной мерзлоты», — говорится в сообщении. В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлена информация по этому поводу. На момент выхода публикации сведения не предоставлены. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении расходов на Арктику. Депутаты акцентировали внимание на реализации государственного мониторинга вечной мерзлоты. Деньги планируют выделить в рамках программы «Научно-технологического развития Российской Федерации».

Города ЯНАО попали в список опасных для проживания. Риск разрушения домов возник из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом рассказывает интернет-издание «Строительная газета». «В зоне максимального риска для жилого фонда расположены города Ноябрьск, Губкинский, Муравленко и Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, общая численность населения которых составляет 225,6 тыс. человек или 25% всех жителей городских поселений, подверженных влиянию таяния вечной мерзлоты», — говорится в сообщении. В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлена информация по этому поводу. На момент выхода публикации сведения не предоставлены. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении расходов на Арктику. Депутаты акцентировали внимание на реализации государственного мониторинга вечной мерзлоты. Деньги планируют выделить в рамках программы «Научно-технологического развития Российской Федерации».