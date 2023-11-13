13 ноября 2023

Дома в ЯНАО могут разрушиться из-за таяния вечной мерзлоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Алтая. Алтай, лето, природа, ледник, горы, алтай
Глобальное потепление угрожает жителям ЯНАО Фото:

Города ЯНАО попали в список опасных для проживания. Риск разрушения домов возник из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом рассказывает интернет-издание «Строительная газета».

«В зоне максимального риска для жилого фонда расположены города Ноябрьск, Губкинский, Муравленко и Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, общая численность населения которых составляет 225,6 тыс. человек или 25% всех жителей городских поселений, подверженных влиянию таяния вечной мерзлоты», — говорится в сообщении.

В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлена информация по этому поводу. На момент выхода публикации сведения не предоставлены.

Ранее URA.RU рассказывало об увеличении расходов на Арктику. Депутаты акцентировали внимание на реализации государственного мониторинга вечной мерзлоты. Деньги планируют выделить в рамках программы «Научно-технологического развития Российской Федерации».

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Города ЯНАО попали в список опасных для проживания. Риск разрушения домов возник из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом рассказывает интернет-издание «Строительная газета». «В зоне максимального риска для жилого фонда расположены города Ноябрьск, Губкинский, Муравленко и Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, общая численность населения которых составляет 225,6 тыс. человек или 25% всех жителей городских поселений, подверженных влиянию таяния вечной мерзлоты», — говорится в сообщении. В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлена информация по этому поводу. На момент выхода публикации сведения не предоставлены. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении расходов на Арктику. Депутаты акцентировали внимание на реализации государственного мониторинга вечной мерзлоты. Деньги планируют выделить в рамках программы «Научно-технологического развития Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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