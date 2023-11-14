Как будут рассчитывать стоимость краткосрочных полисов ОСАГО

Центробанк опубликовал расчет стоимости полисов ОСАГО
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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Закон о новом типе полисов ОСАГО вступит в силу 2 марта 2024 года Фото:

Центральный банк России разработал проект указания по расчету краткосрочных полисов ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Стоимость короткого полиса ОСАГО — от 1 дня до 3 месяцев — не может превышать цену годового. При ее расчете страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора», — передает пресс-служба ЦБ России. Отмечается, что страховые службы смогут устанавливать особые условия в зависимости от конкретной ситуации и характеристики водителя.

Закон о новом типе полисов заработает в марте 2024 года. В пресс-службе уточнили, что краткосрочные договоры востребованы для тех, кто редко пользуется машинами, например, ретроавтомобилями, и для тех, кто передает управление другому человеку.

Ранее URA.RU рассказывало, от чего зависит стоимость ОСАГО. Также в материале есть инструкция по тому, как оспорить коэффициент, присвоенный водителю.

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Центральный банк России разработал проект указания по расчету краткосрочных полисов ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Стоимость короткого полиса ОСАГО — от 1 дня до 3 месяцев — не может превышать цену годового. При ее расчете страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора», — передает пресс-служба ЦБ России. Отмечается, что страховые службы смогут устанавливать особые условия в зависимости от конкретной ситуации и характеристики водителя. Закон о новом типе полисов заработает в марте 2024 года. В пресс-службе уточнили, что краткосрочные договоры востребованы для тех, кто редко пользуется машинами, например, ретроавтомобилями, и для тех, кто передает управление другому человеку. Ранее URA.RU рассказывало, от чего зависит стоимость ОСАГО. Также в материале есть инструкция по тому, как оспорить коэффициент, присвоенный водителю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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