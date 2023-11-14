Курганские бизнесмены создадут сотни рабочих мест для IT-сектора

В Кургане бизнесмены создадут новые рабочие места в IT-секторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители курганской компании «Такстелеком» создадут порядка 200 рабочих мест в IT-секторе после того, как построят новый офис. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

«Встретились с ребятами из „Такстелекома“. Они плотно работают с созданным ИТ-колледжем и с КГУ в части ИТ-института <…> инвестор должен создать порядка 200 новых рабочих мест в ИТ-секторе», — сообщил курганский губернатор. Новые вакансии были одним из условий проекта по созданию нового офиса компании в центре Кургана.

Как рассказали главе региона бизнесмены, около 80% данной задачи уже выполнено. Проектирование офиса находится на финальной стадии. Также бизнесмены попросили выделить им землю в городе под строительство школы спортивных танцев. Губернатор пообещал им поддержку в данном вопросе.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший агрегатор такси построит спортивный центр в Кургане. По данным источников редакции, на этот шаг бизнесмены пошли, чтобы угодить властям.