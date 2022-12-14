В центре Кургане построят бизнес-центр со встроенным паркингом. Заказчиком является компания «Такстелеком», которая принадлежит владельцу такси «Максим». Информацию о строительстве размещена на паспорте объекта.
«Наименование объекта: строительство здания бизнес-центра со встроенно-пристроенным паркингом в городе Кургане на земельном участке с кадастровым номером 45:25:070207:94. Заказчик: ООО „Такстелеком“», — указано в паспорте объекта.
По данным Росреестра, общая площадь земельного участка составляет 2 483 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории — более 10,5 миллиона рублей.
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В центре Кургане построят бизнес-центр со встроенным паркингом. Заказчиком является компания «Такстелеком», которая принадлежит владельцу такси «Максим». Информацию о строительстве размещена на паспорте объекта. «Наименование объекта: строительство здания бизнес-центра со встроенно-пристроенным паркингом в городе Кургане на земельном участке с кадастровым номером 45:25:070207:94. Заказчик: ООО „Такстелеком“», — указано в паспорте объекта. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка составляет 2 483 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории — более 10,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из спортивно-оздоровительного комплекса сделают универсам. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а челябинская компания займется строительством многоэтажки. Еще одну высотку построят на берегу реки Тобол на бульваре Солнечном.