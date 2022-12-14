Крупная компания такси построит бизнес-центр с паркингом в центре Кургана. Скрин

15 декабря 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Новый бизнес-центр компании такси построят рядом с парком Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургане построят бизнес-центр со встроенным паркингом. Заказчиком является компания «Такстелеком», которая принадлежит владельцу такси «Максим». Информацию о строительстве размещена на паспорте объекта. «Наименование объекта: строительство здания бизнес-центра со встроенно-пристроенным паркингом в городе Кургане на земельном участке с кадастровым номером 45:25:070207:94. Заказчик: ООО „Такстелеком“», — указано в паспорте объекта. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка составляет 2 483 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории — более 10,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из спортивно-оздоровительного комплекса сделают универсам. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а челябинская компания займется строительством многоэтажки. Еще одну высотку построят на берегу реки Тобол на бульваре Солнечном. Новый бизнес-центр построят возле парка Победы Скрин: кадастровая карта

В центре Кургане построят бизнес-центр со встроенным паркингом. Заказчиком является компания «Такстелеком», которая принадлежит владельцу такси «Максим». Информацию о строительстве размещена на паспорте объекта. «Наименование объекта: строительство здания бизнес-центра со встроенно-пристроенным паркингом в городе Кургане на земельном участке с кадастровым номером 45:25:070207:94. Заказчик: ООО „Такстелеком“», — указано в паспорте объекта. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка составляет 2 483 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории — более 10,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из спортивно-оздоровительного комплекса сделают универсам. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а челябинская компания займется строительством многоэтажки. Еще одну высотку построят на берегу реки Тобол на бульваре Солнечном.