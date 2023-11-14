Начальник полиции Выборга арестован за взятки

14 ноября 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

В доме и на месте работы начальника полиции Выборга обнаружено более 1 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Начальник УМВД России по Выборгскому району арестован за взятки в особо крупном размере. В его доме и на работе нашли более 1 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Мария Добрынина. «Начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <…> И избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Добрынина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что в результате обысков по месту проживания и по месту службы начальника УМВД России изъято свыше 2 тыс. долларов и более 1 млн рублей.

Начальник УМВД России по Выборгскому району арестован за взятки в особо крупном размере. В его доме и на работе нашли более 1 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Мария Добрынина. «Начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <…> И избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Добрынина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что в результате обысков по месту проживания и по месту службы начальника УМВД России изъято свыше 2 тыс. долларов и более 1 млн рублей.