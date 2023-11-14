Начальник полиции Выборга арестован за взятки

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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
В доме и на месте работы начальника полиции Выборга обнаружено более 1 млн рублей Фото:

Начальник УМВД России по Выборгскому району арестован за взятки в особо крупном размере. В его доме и на работе нашли более 1 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Мария Добрынина.

«Начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <…> И избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Добрынина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что в результате обысков по месту проживания и по месту службы начальника УМВД России изъято свыше 2 тыс. долларов и более 1 млн рублей.

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Начальник УМВД России по Выборгскому району арестован за взятки в особо крупном размере. В его доме и на работе нашли более 1 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Мария Добрынина. «Начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <…> И избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Добрынина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что в результате обысков по месту проживания и по месту службы начальника УМВД России изъято свыше 2 тыс. долларов и более 1 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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