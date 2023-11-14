Осужденный за коррупцию экс-чиновник из ЯНАО обжалует приговор

Адвокат экс-директора кадастровой палаты ЯНАО Сартасова готовит кассацию

15 ноября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Защита Максима Сартасова готовит кассационную жалобу в суд (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Сторона защиты экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова не согласилась с решением суда ЯНАО, который 9 ноября отклонил апелляционную жалобу, оставив без изменения решение суда первой инстанции и намерена добиваться пересмотра приговора, вплоть до Верховного суда РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Александр Демьянчук, представляющий интересы осужденного чиновника. «Сторона защиты считает, что решение городского суда Салехарда и суда ЯНАО противоречат закону, так как в действиях Сартасова отсутствует состав преступления. Мы готовим кассационную жалобу для пересмотра приговора в кассационном суде в другом регионе», — сообщил Александр Демьянчук корреспонденту агентства. Сторона защиты уверена в незаконности приговора, однако в сложившихся реалиях не исключает, что приговор будет оставлен в силе. Тогда защита намерена обратиться в Верховный суд. Ранее URA.RU рассказало, что экс-директора кадастровой палаты ЯНАО Сартасова в апреле суд Салехарда приговорил к четырем годам лишения свободы за то, что в 2013—2019 годах завышал размеры премий сотрудникам, а разницу забирал себе, следствие считает, что ущерб от этих действий составил около 12 миллионов рублей. Сторона защиты не согласилась с приговором, и подала апелляционную жалобу в суд ЯНАО, которую тот отклонил. Сартасов также является фигурантом уголовного дела, по которому проходит экс-глава управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кудрявцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сторона защиты экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова не согласилась с решением суда ЯНАО, который 9 ноября отклонил апелляционную жалобу, оставив без изменения решение суда первой инстанции и намерена добиваться пересмотра приговора, вплоть до Верховного суда РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Александр Демьянчук, представляющий интересы осужденного чиновника. «Сторона защиты считает, что решение городского суда Салехарда и суда ЯНАО противоречат закону, так как в действиях Сартасова отсутствует состав преступления. Мы готовим кассационную жалобу для пересмотра приговора в кассационном суде в другом регионе», — сообщил Александр Демьянчук корреспонденту агентства. Сторона защиты уверена в незаконности приговора, однако в сложившихся реалиях не исключает, что приговор будет оставлен в силе. Тогда защита намерена обратиться в Верховный суд. Ранее URA.RU рассказало, что экс-директора кадастровой палаты ЯНАО Сартасова в апреле суд Салехарда приговорил к четырем годам лишения свободы за то, что в 2013—2019 годах завышал размеры премий сотрудникам, а разницу забирал себе, следствие считает, что ущерб от этих действий составил около 12 миллионов рублей. Сторона защиты не согласилась с приговором, и подала апелляционную жалобу в суд ЯНАО, которую тот отклонил. Сартасов также является фигурантом уголовного дела, по которому проходит экс-глава управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кудрявцев.