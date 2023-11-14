14 ноября 2023

Погибший под Симом водитель оказался подростком, взявшим машину отца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, автотрасса, трасса, фура, грузовик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
На трассе М-5 ночью погиб 15-летний подросток, без разрешения взявший машину отца Фото:

Погибший 15 ноября в смертельном ДТП под Симом (Челябинская область) водитель ВАЗа оказался 15-летним подростком, без разрешения взявшим машину отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

15 ноября около двух часов ночи на 1592 км автодороги «Москва-Челябинск» 15-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» в условиях дождя выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем «Газель» с 65-летним водителем за рулем. «Газель» загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «Газели» получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не допускать детей к управлению транспортными средствами, контролировать их досуг, не оставлять в доступных местах ключи от автомобилей.

16-летняя пассажирка ВАЗ с травмами попала в больницу
16-летняя пассажирка ВАЗ с травмами попала в больницу
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«Газель» сгорела, водителю удалось выжить
«Газель» сгорела, водителю удалось выжить
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Погибший 15 ноября в смертельном ДТП под Симом (Челябинская область) водитель ВАЗа оказался 15-летним подростком, без разрешения взявшим машину отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. 15 ноября около двух часов ночи на 1592 км автодороги «Москва-Челябинск» 15-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» в условиях дождя выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем «Газель» с 65-летним водителем за рулем. «Газель» загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «Газели» получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не допускать детей к управлению транспортными средствами, контролировать их досуг, не оставлять в доступных местах ключи от автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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