Погибший 15 ноября в смертельном ДТП под Симом (Челябинская область) водитель ВАЗа оказался 15-летним подростком, без разрешения взявшим машину отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
15 ноября около двух часов ночи на 1592 км автодороги «Москва-Челябинск» 15-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» в условиях дождя выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем «Газель» с 65-летним водителем за рулем. «Газель» загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «Газели» получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не допускать детей к управлению транспортными средствами, контролировать их досуг, не оставлять в доступных местах ключи от автомобилей.
16-летняя пассажирка ВАЗ с травмами попала в больницу
Погибший 15 ноября в смертельном ДТП под Симом (Челябинская область) водитель ВАЗа оказался 15-летним подростком, без разрешения взявшим машину отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. 15 ноября около двух часов ночи на 1592 км автодороги «Москва-Челябинск» 15-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» в условиях дождя выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем «Газель» с 65-летним водителем за рулем. «Газель» загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «Газели» получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не допускать детей к управлению транспортными средствами, контролировать их досуг, не оставлять в доступных местах ключи от автомобилей.