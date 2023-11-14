Погибший под Симом водитель оказался подростком, взявшим машину отца. Фото

15 ноября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

На трассе М-5 ночью погиб 15-летний подросток, без разрешения взявший машину отца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погибший 15 ноября в смертельном ДТП под Симом (Челябинская область) водитель ВАЗа оказался 15-летним подростком, без разрешения взявшим машину отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. 15 ноября около двух часов ночи на 1592 км автодороги «Москва-Челябинск» 15-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» в условиях дождя выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем «Газель» с 65-летним водителем за рулем. «Газель» загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «Газели» получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не допускать детей к управлению транспортными средствами, контролировать их досуг, не оставлять в доступных местах ключи от автомобилей. 16-летняя пассажирка ВАЗ с травмами попала в больницу Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинской области «Газель» сгорела, водителю удалось выжить Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Погибший 15 ноября в смертельном ДТП под Симом (Челябинская область) водитель ВАЗа оказался 15-летним подростком, без разрешения взявшим машину отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. 15 ноября около двух часов ночи на 1592 км автодороги «Москва-Челябинск» 15-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» в условиях дождя выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем «Газель» с 65-летним водителем за рулем. «Газель» загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «Газели» получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не допускать детей к управлению транспортными средствами, контролировать их досуг, не оставлять в доступных местах ключи от автомобилей.