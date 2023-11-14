В Кольцово заперли пассажиров в самолетах на два часа

15 ноября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Лайнеры в Кольцово проходят дополнительную противообледенительную обработку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Кольцово (Екатеринбург) пассажиры ожидают вылета рейсов по два часа в салонах самолетов из-за противообледенительной обработки. Дополнительная мера была предпринята на фоне снегопада, который накрыл уральскую столицу утром 15 ноября. «Из-за того, что резко похолодало, самолеты было решено отправить на дополнительную обработку от льда. Оказалось, что машин слишком много, и из них выстроилась настоящая очередь. В итоге люди застряли в салонах. Им приходится сидеть в душном замкнутом пространстве более двух часов», — пишет telegram-канал Readovka. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил. URA.RU сообщало о том, что из-за сильного снегопада в аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких внутренних рейсов. Также на два часа был отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.

В Кольцово (Екатеринбург) пассажиры ожидают вылета рейсов по два часа в салонах самолетов из-за противообледенительной обработки. Дополнительная мера была предпринята на фоне снегопада, который накрыл уральскую столицу утром 15 ноября. «Из-за того, что резко похолодало, самолеты было решено отправить на дополнительную обработку от льда. Оказалось, что машин слишком много, и из них выстроилась настоящая очередь. В итоге люди застряли в салонах. Им приходится сидеть в душном замкнутом пространстве более двух часов», — пишет telegram-канал Readovka. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил. URA.RU сообщало о том, что из-за сильного снегопада в аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких внутренних рейсов. Также на два часа был отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.