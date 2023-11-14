14 ноября 2023

В Кольцово заперли пассажиров в самолетах на два часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет, обработка самолета, антиобледелительная жидкость
Лайнеры в Кольцово проходят дополнительную противообледенительную обработку Фото:

В Кольцово (Екатеринбург) пассажиры ожидают вылета рейсов по два часа в салонах самолетов из-за противообледенительной обработки. Дополнительная мера была предпринята на фоне снегопада, который накрыл уральскую столицу утром 15 ноября.

«Из-за того, что резко похолодало, самолеты было решено отправить на дополнительную обработку от льда. Оказалось, что машин слишком много, и из них выстроилась настоящая очередь. В итоге люди застряли в салонах. Им приходится сидеть в душном замкнутом пространстве более двух часов», — пишет telegram-канал Readovka.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил.

URA.RU сообщало о том, что из-за сильного снегопада в аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких внутренних рейсов. Также на два часа был отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.

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В Кольцово (Екатеринбург) пассажиры ожидают вылета рейсов по два часа в салонах самолетов из-за противообледенительной обработки. Дополнительная мера была предпринята на фоне снегопада, который накрыл уральскую столицу утром 15 ноября. «Из-за того, что резко похолодало, самолеты было решено отправить на дополнительную обработку от льда. Оказалось, что машин слишком много, и из них выстроилась настоящая очередь. В итоге люди застряли в салонах. Им приходится сидеть в душном замкнутом пространстве более двух часов», — пишет telegram-канал Readovka. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил. URA.RU сообщало о том, что из-за сильного снегопада в аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких внутренних рейсов. Также на два часа был отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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