В ГИБДД будут бороться со смертностью на курганских дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На автодорогах в Курганской области с начала года погибло 125 человек. Сотрудники Госавтоинспекции намерены усилить меры, чтобы снизить данную статистику. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывав на совместной пресс-конференции регионального УГИБДД и компании «Южуралавтодор».

«С начала года на дорогах погибло уже 125 человек. Реаплизуем комплекс мер, чтобы сохранить жизнь каждому участнику дорожного движения», — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин. В авариях гибнут как водители, так и пассажиры с пешеходами, заметил дорожный полицейский.

Ранее URA.RU писало, что одни из самых опасных перекрестков в Кургане расположены в центре города. Также в ГИБДД назвали наиболее аварийными участки федеральной трассы с поворотом на микрорайон Зайково и поворот на микрорайон Глинки.