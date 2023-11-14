14 ноября 2023

ГИБДД усилит меры для снижения смертности на курганских дорогах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД будут бороться со смертностью на курганских дорогах
В ГИБДД будут бороться со смертностью на курганских дорогах Фото:

На автодорогах в Курганской области с начала года погибло 125 человек. Сотрудники Госавтоинспекции намерены усилить меры, чтобы снизить данную статистику. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывав на совместной пресс-конференции регионального УГИБДД и компании «Южуралавтодор».

«С начала года на дорогах погибло уже 125 человек. Реаплизуем комплекс мер, чтобы сохранить жизнь каждому участнику дорожного движения», — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин. В авариях гибнут как водители, так и пассажиры с пешеходами, заметил дорожный полицейский.

Ранее URA.RU писало, что одни из самых опасных перекрестков в Кургане расположены в центре города. Также в ГИБДД назвали наиболее аварийными участки федеральной трассы с поворотом на микрорайон Зайково и поворот на микрорайон Глинки.

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На автодорогах в Курганской области с начала года погибло 125 человек. Сотрудники Госавтоинспекции намерены усилить меры, чтобы снизить данную статистику. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывав на совместной пресс-конференции регионального УГИБДД и компании «Южуралавтодор». «С начала года на дорогах погибло уже 125 человек. Реаплизуем комплекс мер, чтобы сохранить жизнь каждому участнику дорожного движения», — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин. В авариях гибнут как водители, так и пассажиры с пешеходами, заметил дорожный полицейский. Ранее URA.RU писало, что одни из самых опасных перекрестков в Кургане расположены в центре города. Также в ГИБДД назвали наиболее аварийными участки федеральной трассы с поворотом на микрорайон Зайково и поворот на микрорайон Глинки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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