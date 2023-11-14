В Тюменской области построят 15 новых школ

15 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Новые школы построят в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюменской области в 2024 году приступят к строительству семи новых школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «В 2024 году будет продолжаться строительство 8 школ: школа в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени на 1101 учебное место (ввод в 2024 году); школа в микрорайоне Березняковский на 1101 учебное место (ввод в 2025 году). <…> Еще 7 школ планируется начать строить в 2024 году», — сообщили в ГУС. Также продолжат строительство школ в поселениях: в Большом Краснояре на 60 мест (ввод в 2024 году);

в Московском на 1100 мест с дошкольным отделением на 350 мест (в 2025 году);

в Першино на 60 мест и дошкольное отделение на 20 мест (в 2025 году);

в Казанском на 150 мест с дошкольным отделением на 24 места (в 2025 году);

в Аскурке на 60 мест с дошкольным отделением на 20 мест (в 2025 году);

в Абауле на 16 мест с дошкольным отделением на 19 мест (в 2025 году). Новые школы построят в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе. Как ранее писало URA.RU, в регионе также построят за три года восемь детских садов.

В Тюменской области в 2024 году приступят к строительству семи новых школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «В 2024 году будет продолжаться строительство 8 школ: школа в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени на 1101 учебное место (ввод в 2024 году); школа в микрорайоне Березняковский на 1101 учебное место (ввод в 2025 году). <…> Еще 7 школ планируется начать строить в 2024 году», — сообщили в ГУС. Также продолжат строительство школ в поселениях: Новые школы построят в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе. Как ранее писало URA.RU, в регионе также построят за три года восемь детских садов.