В Тюменской области построят 15 новых школ

В Тюменской области в 2024 году приступят к строительству семи новых школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.
«В 2024 году будет продолжаться строительство 8 школ: школа в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени на 1101 учебное место (ввод в 2024 году); школа в микрорайоне Березняковский на 1101 учебное место (ввод в 2025 году). <…> Еще 7 школ планируется начать строить в 2024 году», — сообщили в ГУС.
Также продолжат строительство школ в поселениях:
- в Большом Краснояре на 60 мест (ввод в 2024 году);
- в Московском на 1100 мест с дошкольным отделением на 350 мест (в 2025 году);
- в Першино на 60 мест и дошкольное отделение на 20 мест (в 2025 году);
- в Казанском на 150 мест с дошкольным отделением на 24 места (в 2025 году);
- в Аскурке на 60 мест с дошкольным отделением на 20 мест (в 2025 году);
- в Абауле на 16 мест с дошкольным отделением на 19 мест (в 2025 году).
Новые школы построят в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе. Как ранее писало URA.RU, в регионе также построят за три года восемь детских садов.
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