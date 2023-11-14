14 ноября 2023

В Тюменской области построят 15 новых школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, кабинет, класс, столы, школа, парты
Новые школы построят в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе Фото:

В Тюменской области в 2024 году приступят к строительству семи новых школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«В 2024 году будет продолжаться строительство 8 школ: школа в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени на 1101 учебное место (ввод в 2024 году); школа в микрорайоне Березняковский на 1101 учебное место (ввод в 2025 году). <…> Еще 7 школ планируется начать строить в 2024 году», — сообщили в ГУС.

Также продолжат строительство школ в поселениях:

  • в Большом Краснояре на 60 мест (ввод в 2024 году);
  • в Московском на 1100 мест с дошкольным отделением на 350 мест (в 2025 году);
  • в Першино на 60 мест и дошкольное отделение на 20 мест (в 2025 году);
  • в Казанском на 150 мест с дошкольным отделением на 24 места (в 2025 году);
  • в Аскурке на 60 мест с дошкольным отделением на 20 мест (в 2025 году);
  • в Абауле на 16 мест с дошкольным отделением на 19 мест (в 2025 году).

Новые школы построят в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе. Как ранее писало URA.RU, в регионе также построят за три года восемь детских садов.

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В Тюменской области в 2024 году приступят к строительству семи новых школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «В 2024 году будет продолжаться строительство 8 школ: школа в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени на 1101 учебное место (ввод в 2024 году); школа в микрорайоне Березняковский на 1101 учебное место (ввод в 2025 году). <…> Еще 7 школ планируется начать строить в 2024 году», — сообщили в ГУС. Также продолжат строительство школ в поселениях: Новые школы построят в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе. Как ранее писало URA.RU, в регионе также построят за три года восемь детских садов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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