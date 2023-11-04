04 ноября 2023
03 ноября 2023

Власти Тюмени раскрыли, где за три года будут построены новые школы и детские сады

Власти Тюмени: садик появится в Плеханово, а школа в Березняковском микрорайоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, класс, первый класс, школа
В Тюменской области построят построят 26 школ и восемь детсадов Фото:

Тюменские власти рассказали, где построят 26 новых школ и восемь детсадов в регионе с 2024 по 2026 год. Информация об этом приведена в проекте областного бюджета.

«В Тюменской области за ближайшие три года будут возведены восемь детских садов и 26 школ, восемь из которых построят в областной столице. Новые детские сады появятся в микрорайоне Мелиораторов, жилых комплексах „Корней“, „Европейский квартал“, „Легенда-парк“, „Три богатыря“, „Звездный городок“, в районах Плеханово и Алебашево. Школы планируют построить на улицах Красных Зорь, Белинского, Краснодонской, Рижской — Республики, в микрорайонах Мелиораторов, Березняковский и Ямальский-1», — указано в документе.

Помимо этого, средства будут направлены на разработку проектов еще четырех школ, три из которых расположатся в микрорайонах Антипино, Ново-Патрушево, Тюменская слобода. Также в планах правительства разработать проект по строительству детского сада в жилом районе Тура-2.

Исходя из проекта бюджета, всего на развитие образования и науки направят 6,5 млрд рублей в 2024 году, 10,6 млрд в 2025 году и 8,5 млрд в 2026 году. На сферу образования в Тюменской области за три года потратят 45,8 млрд руб.

Ранее пресс-служба городской администрации рассказала, что в городе пройдут публичные слушания по бюджету города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На сайте местного правительства указано, что расходы на проект «Образование» сократятся сразу более чем в три раза. К концу этого года проект получит из регионального бюджета 1,75 млрд рублей, а вот в 2024 году финансирование снизят до 0,54 млрд рублей.

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Тюменские власти рассказали, где построят 26 новых школ и восемь детсадов в регионе с 2024 по 2026 год. Информация об этом приведена в проекте областного бюджета. «В Тюменской области за ближайшие три года будут возведены восемь детских садов и 26 школ, восемь из которых построят в областной столице. Новые детские сады появятся в микрорайоне Мелиораторов, жилых комплексах „Корней“, „Европейский квартал“, „Легенда-парк“, „Три богатыря“, „Звездный городок“, в районах Плеханово и Алебашево. Школы планируют построить на улицах Красных Зорь, Белинского, Краснодонской, Рижской — Республики, в микрорайонах Мелиораторов, Березняковский и Ямальский-1», — указано в документе. Помимо этого, средства будут направлены на разработку проектов еще четырех школ, три из которых расположатся в микрорайонах Антипино, Ново-Патрушево, Тюменская слобода. Также в планах правительства разработать проект по строительству детского сада в жилом районе Тура-2. Исходя из проекта бюджета, всего на развитие образования и науки направят 6,5 млрд рублей в 2024 году, 10,6 млрд в 2025 году и 8,5 млрд в 2026 году. На сферу образования в Тюменской области за три года потратят 45,8 млрд руб. Ранее пресс-служба городской администрации рассказала, что в городе пройдут публичные слушания по бюджету города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На сайте местного правительства указано, что расходы на проект «Образование» сократятся сразу более чем в три раза. К концу этого года проект получит из регионального бюджета 1,75 млрд рублей, а вот в 2024 году финансирование снизят до 0,54 млрд рублей.
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