14 ноября 2023

В микрорайоне Кургана на месяц закроют перекресток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
В микрорайоне Северный на месяц продлили движение по перекрестку Фото:

В Кургане до 10 декабря продлили закрытие перекрестка улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Об этом сообщает «Водный Союз».

«В связи с проведением дополнительных работ на коллекторе диаметром 700 мм, закрытие движения автотранспорта по перекрестку улиц Калинина — Садовая продлено до 10 декабря. Просим водителей заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути проезда», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации/

Ранее на данном участке дороги перекресток перекрывали из-за капитального ремонта напорного коллектора. Ограничения движение автомобилей вводились с 17 октября.

В Кургане до 10 декабря закроют перекресток улиц Калинина — Садовая
В Кургане до 10 декабря закроют перекресток улиц Калинина — Садовая

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В Кургане до 10 декабря продлили закрытие перекрестка улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Об этом сообщает «Водный Союз». «В связи с проведением дополнительных работ на коллекторе диаметром 700 мм, закрытие движения автотранспорта по перекрестку улиц Калинина — Садовая продлено до 10 декабря. Просим водителей заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути проезда», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации/ Ранее на данном участке дороги перекресток перекрывали из-за капитального ремонта напорного коллектора. Ограничения движение автомобилей вводились с 17 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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