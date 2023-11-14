В микрорайоне Северный на месяц продлили движение по перекрестку
В Кургане до 10 декабря продлили закрытие перекрестка улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Об этом сообщает «Водный Союз».
«В связи с проведением дополнительных работ на коллекторе диаметром 700 мм, закрытие движения автотранспорта по перекрестку улиц Калинина — Садовая продлено до 10 декабря. Просим водителей заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути проезда», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации/
Ранее на данном участке дороги перекресток перекрывали из-за капитального ремонта напорного коллектора. Ограничения движение автомобилей вводились с 17 октября.
В Кургане до 10 декабря закроют перекресток улиц Калинина — Садовая
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