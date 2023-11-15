CNN: Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден готов одобрить проект бюджета, если за него проголосует сенат Фото:

Президент США Джо Байден одобрит законопроект о бюджете страны, который не будет включать в себя военную поддержку Украины и Израиля. Об этом рассказали в Белом доме.

«Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», — подчеркнул один из американских чиновников. Его слова передает телеканал CNN. До этого Конгресс США предложил проект бюджета, не включающий поддержку Израиля и Украины.

За проект американского бюджета без посторонней финансовой поддержки проголосовали 336 человек. Законопроект представил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

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Президент США Джо Байден одобрит законопроект о бюджете страны, который не будет включать в себя военную поддержку Украины и Израиля. Об этом рассказали в Белом доме. «Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», — подчеркнул один из американских чиновников. Его слова передает телеканал CNN. До этого Конгресс США предложил проект бюджета, не включающий поддержку Израиля и Украины. За проект американского бюджета без посторонней финансовой поддержки проголосовали 336 человек. Законопроект представил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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