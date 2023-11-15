CNN: Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю

15 ноября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Джо Байден готов одобрить проект бюджета, если за него проголосует сенат Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден одобрит законопроект о бюджете страны, который не будет включать в себя военную поддержку Украины и Израиля. Об этом рассказали в Белом доме. «Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», — подчеркнул один из американских чиновников. Его слова передает телеканал CNN. До этого Конгресс США предложил проект бюджета, не включающий поддержку Израиля и Украины. За проект американского бюджета без посторонней финансовой поддержки проголосовали 336 человек. Законопроект представил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Президент США Джо Байден одобрит законопроект о бюджете страны, который не будет включать в себя военную поддержку Украины и Израиля. Об этом рассказали в Белом доме. «Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», — подчеркнул один из американских чиновников. Его слова передает телеканал CNN. До этого Конгресс США предложил проект бюджета, не включающий поддержку Израиля и Украины. За проект американского бюджета без посторонней финансовой поддержки проголосовали 336 человек. Законопроект представил спикер палаты представителей Майк Джонсон.