В Кургане устанавливают новый светофор возле жд-вокзала
В Кургане возле железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Красина — Станционная устанавливают новый светофор. Об этом сообщают очевидцы.
«Возле Центрального вокзала устанавливают еще один светофор. Количество светофоров на квадратный метр зашкаливает», — написал курганец в telegram-канале «ЧП Курган». На фото, опубликованном очевидцем, видно как рабочие занимаются подключением и настройкой оборудования.
Ранее URA.RU писало, что после открытия моста в Кургане изменят работу светофоров. Власти сообщали, что корректировку сделают на шести перекрестках города.
В Кургане возле железнодорожного вокзала устанавливают новый светофор
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!