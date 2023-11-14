В Кургане возле вокзала устанавливают новый светофор. Фото

15 ноября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Кургане устанавливают новый светофор возле жд-вокзала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возле железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Красина — Станционная устанавливают новый светофор. Об этом сообщают очевидцы. «Возле Центрального вокзала устанавливают еще один светофор. Количество светофоров на квадратный метр зашкаливает», — написал курганец в telegram-канале «ЧП Курган». На фото, опубликованном очевидцем, видно как рабочие занимаются подключением и настройкой оборудования. Ранее URA.RU писало, что после открытия моста в Кургане изменят работу светофоров. Власти сообщали, что корректировку сделают на шести перекрестках города. В Кургане возле железнодорожного вокзала устанавливают новый светофор Фото: tg-канал «ЧП Курган» https://t.me/kurganchp/3759

В Кургане возле железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Красина — Станционная устанавливают новый светофор. Об этом сообщают очевидцы. «Возле Центрального вокзала устанавливают еще один светофор. Количество светофоров на квадратный метр зашкаливает», — написал курганец в telegram-канале «ЧП Курган». На фото, опубликованном очевидцем, видно как рабочие занимаются подключением и настройкой оборудования. Ранее URA.RU писало, что после открытия моста в Кургане изменят работу светофоров. Власти сообщали, что корректировку сделают на шести перекрестках города.