14 ноября 2023

В Кургане возле вокзала устанавливают новый светофор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, светофор, знак, зеленый свет, переход, пешеходный, зеленый цвет
В Кургане устанавливают новый светофор возле жд-вокзала Фото:

В Кургане возле железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Красина — Станционная устанавливают новый светофор. Об этом сообщают очевидцы.

«Возле Центрального вокзала устанавливают еще один светофор. Количество светофоров на квадратный метр зашкаливает», — написал курганец в telegram-канале «ЧП Курган». На фото, опубликованном очевидцем, видно как рабочие занимаются подключением и настройкой оборудования.

Ранее URA.RU писало, что после открытия моста в Кургане изменят работу светофоров. Власти сообщали, что корректировку сделают на шести перекрестках города.

В Кургане возле железнодорожного вокзала устанавливают новый светофор
В Кургане возле железнодорожного вокзала устанавливают новый светофор
Фото:

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В Кургане возле железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Красина — Станционная устанавливают новый светофор. Об этом сообщают очевидцы. «Возле Центрального вокзала устанавливают еще один светофор. Количество светофоров на квадратный метр зашкаливает», — написал курганец в telegram-канале «ЧП Курган». На фото, опубликованном очевидцем, видно как рабочие занимаются подключением и настройкой оборудования. Ранее URA.RU писало, что после открытия моста в Кургане изменят работу светофоров. Власти сообщали, что корректировку сделают на шести перекрестках города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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