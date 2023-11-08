08 ноября 2023

После открытия моста в Кургане изменят работу светофоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, светофор, красный свет
Светофоры откорректируют на шести перекрестках в Кургане Фото:

На части перекрестков в Кургане с 10 ноября будет откорректирован режим работы светофоров. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«На 10 ноября запланирована корректировка режимов работы светофорной сигнализации на нескольких пересечениях. Это проспект Маршала Голикова — улица Родькина, улица Бурова-Петрова — улица Куйбышева, улица Омская — улица Дзержинского, улица Омская — улица Бульвар Мира, улица Омская — съезд с путепровода по улице Бурова-Петрова, улица Омская — съезд с путепровода по улице Пролетарской», — уточняет ведомство.

Движение на некоторых участках в городе изменилось после открытия на улице Бурова-Петрова отремонтированного моста со съездом на улицу Куйбышева. После возникновения в городе семибалльных пробок власти решили откорректировать некоторые светофоры.

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На части перекрестков в Кургане с 10 ноября будет откорректирован режим работы светофоров. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «На 10 ноября запланирована корректировка режимов работы светофорной сигнализации на нескольких пересечениях. Это проспект Маршала Голикова — улица Родькина, улица Бурова-Петрова — улица Куйбышева, улица Омская — улица Дзержинского, улица Омская — улица Бульвар Мира, улица Омская — съезд с путепровода по улице Бурова-Петрова, улица Омская — съезд с путепровода по улице Пролетарской», — уточняет ведомство. Движение на некоторых участках в городе изменилось после открытия на улице Бурова-Петрова отремонтированного моста со съездом на улицу Куйбышева. После возникновения в городе семибалльных пробок власти решили откорректировать некоторые светофоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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