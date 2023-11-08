После открытия моста в Кургане изменят работу светофоров

09 ноября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Светофоры откорректируют на шести перекрестках в Кургане Фото: Александр Мамаев © URA.RU На части перекрестков в Кургане с 10 ноября будет откорректирован режим работы светофоров. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «На 10 ноября запланирована корректировка режимов работы светофорной сигнализации на нескольких пересечениях. Это проспект Маршала Голикова — улица Родькина, улица Бурова-Петрова — улица Куйбышева, улица Омская — улица Дзержинского, улица Омская — улица Бульвар Мира, улица Омская — съезд с путепровода по улице Бурова-Петрова, улица Омская — съезд с путепровода по улице Пролетарской», — уточняет ведомство. Движение на некоторых участках в городе изменилось после открытия на улице Бурова-Петрова отремонтированного моста со съездом на улицу Куйбышева. После возникновения в городе семибалльных пробок власти решили откорректировать некоторые светофоры.

На части перекрестков в Кургане с 10 ноября будет откорректирован режим работы светофоров. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «На 10 ноября запланирована корректировка режимов работы светофорной сигнализации на нескольких пересечениях. Это проспект Маршала Голикова — улица Родькина, улица Бурова-Петрова — улица Куйбышева, улица Омская — улица Дзержинского, улица Омская — улица Бульвар Мира, улица Омская — съезд с путепровода по улице Бурова-Петрова, улица Омская — съезд с путепровода по улице Пролетарской», — уточняет ведомство. Движение на некоторых участках в городе изменилось после открытия на улице Бурова-Петрова отремонтированного моста со съездом на улицу Куйбышева. После возникновения в городе семибалльных пробок власти решили откорректировать некоторые светофоры.