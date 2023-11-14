14 ноября 2023

В Салехарде ищут замену отоларингологу, который ушел в декрет

Поликлиника в Салехарде осталась без лора, который ушел в декретный отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, лор, ухогорлонос, медицинские инструменты
В Салехарде жители не могут попасть на прием к ЛОРу, который ушел в долгосрочный отпуск Фото:

В Салехарде (ЯНАО) взрослая поликлиника осталась без врача-отоларинголога, так как специалист ушел в отпуск по уходу за ребенком. Пока врачу не найдут замену, помощь пациентам по этому профилю будут оказывать участковые терапевты, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«ЛОР взрослой поликлиники взял отпуск по уходу за ребенком. Специальность отоларинголога входит в категорию востребованных узких специалистов. В настоящее время идет рассмотрение резюме от кандидатов на должность. Сейчас, помощь по этому профилю в поликлинике оказывают участковые терапевты», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое планируют увеличить штат врачей. Согласно статистическим данным, средние зарплаты врачей в округе составляют более 250 тысяч рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) взрослая поликлиника осталась без врача-отоларинголога, так как специалист ушел в отпуск по уходу за ребенком. Пока врачу не найдут замену, помощь пациентам по этому профилю будут оказывать участковые терапевты, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «ЛОР взрослой поликлиники взял отпуск по уходу за ребенком. Специальность отоларинголога входит в категорию востребованных узких специалистов. В настоящее время идет рассмотрение резюме от кандидатов на должность. Сейчас, помощь по этому профилю в поликлинике оказывают участковые терапевты», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО. Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое планируют увеличить штат врачей. Согласно статистическим данным, средние зарплаты врачей в округе составляют более 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...