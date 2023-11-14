В Салехарде ищут замену отоларингологу, который ушел в декрет

В Салехарде (ЯНАО) взрослая поликлиника осталась без врача-отоларинголога, так как специалист ушел в отпуск по уходу за ребенком. Пока врачу не найдут замену, помощь пациентам по этому профилю будут оказывать участковые терапевты, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.
«ЛОР взрослой поликлиники взял отпуск по уходу за ребенком. Специальность отоларинголога входит в категорию востребованных узких специалистов. В настоящее время идет рассмотрение резюме от кандидатов на должность. Сейчас, помощь по этому профилю в поликлинике оказывают участковые терапевты», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое планируют увеличить штат врачей. Согласно статистическим данным, средние зарплаты врачей в округе составляют более 250 тысяч рублей.
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