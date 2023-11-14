Сотни свердловчан пришли проститься со скончавшимся военкомом. Фото

15 ноября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Похоронят Черкасина в Красностурьинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) на прощание с военным комиссаром полковником Сергеем Чекасиным, которого нашли мертвым 10 ноября, пришли сотни человек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В числе тех, кто пришел проститься, были главный свердловский военком полковник Юрий Аксенов, мэр Краснотурьинска Александр Устинов, врио военкома города подполковник Ринат Шагиев, глава Волчанска Александр Вервейн, глава Карпинска Андрей Клопов, местные депутаты, ветераны, коллеги Чекасина, близкие и друзья. Всего в городском доме культуры собралось около 400 человек. У ДК дежурила бригада скорой помощи, отметил журналист агентства. Похоронят военкома на кладбище «Медное». Как писало URA.RU, тело военкома нашли в собственной квартире. По данным другого источника, Чекасин долгое время болел. Военкому было 59 лет. В СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев по поводу гибели военного. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) на прощание с военным комиссаром полковником Сергеем Чекасиным, которого нашли мертвым 10 ноября, пришли сотни человек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В числе тех, кто пришел проститься, были главный свердловский военком полковник Юрий Аксенов, мэр Краснотурьинска Александр Устинов, врио военкома города подполковник Ринат Шагиев, глава Волчанска Александр Вервейн, глава Карпинска Андрей Клопов, местные депутаты, ветераны, коллеги Чекасина, близкие и друзья. Всего в городском доме культуры собралось около 400 человек. У ДК дежурила бригада скорой помощи, отметил журналист агентства. Похоронят военкома на кладбище «Медное». Как писало URA.RU, тело военкома нашли в собственной квартире. По данным другого источника, Чекасин долгое время болел. Военкому было 59 лет. В СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев по поводу гибели военного.