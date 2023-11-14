Курганские тюремщики раскрыли подготовку переброса наркотиков в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции задержали двух курганцев, которые готовили переброску наркотиков и телефонов в курганскую колонию №2. Информацию о нелегальной посылке силовикам сообщил осужденный, которого вычислили сотрудники ФСИН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Курганской области.

«Сотрудники ИК-2 установили личность осужденного, который являлся заказчиком предметов и веществ, запрещенных на территории исправительного учреждения. <…> установлены личности и места регистрации граждан, подозреваемых в организации доставки наркотических средств и сотовых телефонов», — рассказали в управлении. Молодых людей задержали сотрудники областного управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Кургане, когда они готовились ехать к колонии для переброса запрещенных веществ.

Оперативники вычислили злоумышленников, которыми оказались курганцы 23 и 25 лет. В автомобиле «Волга» были обнаружены наркотики и 10 телефонов с самодельной пневмопушкой. «Запрещенные предметы и вещества были упакованы и подготовлены к перебросу через ограждение исправительного учреждения», — сообщает УФСИН.

Также наркотики нашли по адресу у одного из подозреваемых. Силовики возбудили уголовное дело. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском СИЗО увеличилось число молодых заключенных. Они попадают за решетку по обвинению в преступлениях по незаконному распространению наркотических средств.

Курганцев задержали с партией наркотиков в автомобиле, планировавших отвезти их в колонию фото: УФСИН РФ по Курганской области