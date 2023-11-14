14 ноября 2023

Екатеринбургский школьник, обвиняемый в двойном убийстве, жил один

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьнику избирают меру пресечения
Школьнику избирают меру пресечения Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Подросток, обвиняемый в двойном убийстве, фактически жил один. Об этом стало известно на заседании Железнодорожного суда Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

Хоть процесс по определению меры пресечения и проходит в закрытом от прессы режиме, удалось услышать, что мать обвиняемого жила в другом городе. Но при этом уверяет, что наездами была у сына пару раз в неделю. Парню помогала (в том числе деньгами) сестра — их квартиры в одном доме. А недавно из Москвы приехал и брат (как оказалось, не родной).

По предварительным данным, к нему школьник и приревновал свою 14-летнюю подругу. Подросток зарезал ее и мать 13 ноября в их квартире в доме на ул. Билимбаевская. В тот же день парень сообщил о случившемся своему другу, а тот рассказал брату обвиняемого. От него обо всем и узнали силовики.

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Подросток, обвиняемый в двойном убийстве, фактически жил один. Об этом стало известно на заседании Железнодорожного суда Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. Хоть процесс по определению меры пресечения и проходит в закрытом от прессы режиме, удалось услышать, что мать обвиняемого жила в другом городе. Но при этом уверяет, что наездами была у сына пару раз в неделю. Парню помогала (в том числе деньгами) сестра — их квартиры в одном доме. А недавно из Москвы приехал и брат (как оказалось, не родной). По предварительным данным, к нему школьник и приревновал свою 14-летнюю подругу. Подросток зарезал ее и мать 13 ноября в их квартире в доме на ул. Билимбаевская. В тот же день парень сообщил о случившемся своему другу, а тот рассказал брату обвиняемого. От него обо всем и узнали силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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