Когда российские космонавты высадятся на Луну

Первую высадку космонавтов РФ на Луну запланировали на 2031—2040 годы
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МКС. Москва. stock, прокопьев сергей, космонавты, stock, петелин дмитрий
Первая высадка российских космонавтов на Луну может состояться после 2041 года Фото:

С 2031 по 2040 годы запланирована первая высадка российских космонавтов на Луну. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Владимир Соловьев.

«Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031—2040 годы. Планируется начало пилотируемых экспедиций и первая высадка [на спутник Земли]», — следует из доклада Владимира Соловьева. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что строительство лунной базы намечено на период с 2041 по 2051 года.

Ранее сообщалось, что российский космический корабль «Союз МС-24» состыковался с Международной космической станцией в сентябре этого года. На его борту находилось три члена экипажа.

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С 2031 по 2040 годы запланирована первая высадка российских космонавтов на Луну. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Владимир Соловьев. «Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031—2040 годы. Планируется начало пилотируемых экспедиций и первая высадка [на спутник Земли]», — следует из доклада Владимира Соловьева. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что строительство лунной базы намечено на период с 2041 по 2051 года. Ранее сообщалось, что российский космический корабль «Союз МС-24» состыковался с Международной космической станцией в сентябре этого года. На его борту находилось три члена экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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