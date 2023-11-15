Когда российские космонавты высадятся на Луну

С 2031 по 2040 годы запланирована первая высадка российских космонавтов на Луну. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Владимир Соловьев.
«Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031—2040 годы. Планируется начало пилотируемых экспедиций и первая высадка [на спутник Земли]», — следует из доклада Владимира Соловьева. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что строительство лунной базы намечено на период с 2041 по 2051 года.
Ранее сообщалось, что российский космический корабль «Союз МС-24» состыковался с Международной космической станцией в сентябре этого года. На его борту находилось три члена экипажа.
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