18 октября 2023

Туры в Египет подешевели почти на 30% из-за войны в Израиле

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Спрос на путевки из России в Египет упал на 4% Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%. Спрос на путевки также упал на 4%, это связанно с военным конфликтом в соседнем Израиле. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

«Объем продаж на путешествия в Египет сократился примерно на 4% относительно предшествующих двух недель, а стоимость большей части предложений упала в среднем на 25-31%», — пишет РИА со ссылкой на исследование компании. Там отметили, что конфликт в Израиле сыграл большую роль в падении стоимости туров и спроса на них.

Падение спроса и цен на путешествия в Египет началось еще 11 октября и продлилось до 17 октября. В настоящее время показатели стабилизировались.

Ранее россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Израиль до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Тем туристам, которые уже приобрели билеты Минэкономразвития представили специальные рекомендации по возврату денежных средств.

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Цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%. Спрос на путевки также упал на 4%, это связанно с военным конфликтом в соседнем Израиле. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». «Объем продаж на путешествия в Египет сократился примерно на 4% относительно предшествующих двух недель, а стоимость большей части предложений упала в среднем на 25-31%», — пишет РИА со ссылкой на исследование компании. Там отметили, что конфликт в Израиле сыграл большую роль в падении стоимости туров и спроса на них. Падение спроса и цен на путешествия в Египет началось еще 11 октября и продлилось до 17 октября. В настоящее время показатели стабилизировались. Ранее россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Израиль до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Тем туристам, которые уже приобрели билеты Минэкономразвития представили специальные рекомендации по возврату денежных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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