Туры в Египет подешевели почти на 30% из-за войны в Израиле

19 октября 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

Спрос на путевки из России в Египет упал на 4% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%. Спрос на путевки также упал на 4%, это связанно с военным конфликтом в соседнем Израиле. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». «Объем продаж на путешествия в Египет сократился примерно на 4% относительно предшествующих двух недель, а стоимость большей части предложений упала в среднем на 25-31%», — пишет РИА со ссылкой на исследование компании. Там отметили, что конфликт в Израиле сыграл большую роль в падении стоимости туров и спроса на них. Падение спроса и цен на путешествия в Египет началось еще 11 октября и продлилось до 17 октября. В настоящее время показатели стабилизировались. Ранее россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Израиль до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Тем туристам, которые уже приобрели билеты Минэкономразвития представили специальные рекомендации по возврату денежных средств.

Цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%. Спрос на путевки также упал на 4%, это связанно с военным конфликтом в соседнем Израиле. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». «Объем продаж на путешествия в Египет сократился примерно на 4% относительно предшествующих двух недель, а стоимость большей части предложений упала в среднем на 25-31%», — пишет РИА со ссылкой на исследование компании. Там отметили, что конфликт в Израиле сыграл большую роль в падении стоимости туров и спроса на них. Падение спроса и цен на путешествия в Египет началось еще 11 октября и продлилось до 17 октября. В настоящее время показатели стабилизировались. Ранее россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Израиль до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Тем туристам, которые уже приобрели билеты Минэкономразвития представили специальные рекомендации по возврату денежных средств.