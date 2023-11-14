Матери екатеринбургского школьника стало плохо на суде по делу об убийстве. Видео

15 ноября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Известно, что у женщины проблемы со здоровьем Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Матери 16-летнего школьника, обвиняемого в двойном убийстве, стало плохо после оглашения меры пресечения, в здание Железнодорожного суда вызвали скорую. Свидетелем стал корреспондент URA.RU, следивший за процессом. И мать, и ее сын не стали общаться с журналистами. Женщина, время от времени достававшая ингалятор (она астматик), в начале заседания поручилась за подростка — дала понять, что, если его отправят под домашний арест, готова за ним присматривать. Хотя в последнее время они и не жили вместе. Но юношу арестовали до 13 января 2024 года. По предварительным данным, 13 ноября в квартире в доме на ул. Билимбаевская он из ревности к своему брату зарезал свою 14-летнюю подругу, а потом и ее мать.

Матери 16-летнего школьника, обвиняемого в двойном убийстве, стало плохо после оглашения меры пресечения, в здание Железнодорожного суда вызвали скорую. Свидетелем стал корреспондент URA.RU, следивший за процессом. И мать, и ее сын не стали общаться с журналистами. Женщина, время от времени достававшая ингалятор (она астматик), в начале заседания поручилась за подростка — дала понять, что, если его отправят под домашний арест, готова за ним присматривать. Хотя в последнее время они и не жили вместе. Но юношу арестовали до 13 января 2024 года. По предварительным данным, 13 ноября в квартире в доме на ул. Билимбаевская он из ревности к своему брату зарезал свою 14-летнюю подругу, а потом и ее мать.