Матери 16-летнего школьника, обвиняемого в двойном убийстве, стало плохо после оглашения меры пресечения, в здание Железнодорожного суда вызвали скорую. Свидетелем стал корреспондент URA.RU, следивший за процессом.
И мать, и ее сын не стали общаться с журналистами. Женщина, время от времени достававшая ингалятор (она астматик), в начале заседания поручилась за подростка — дала понять, что, если его отправят под домашний арест, готова за ним присматривать. Хотя в последнее время они и не жили вместе.
Но юношу арестовали до 13 января 2024 года. По предварительным данным, 13 ноября в квартире в доме на ул. Билимбаевская он из ревности к своему брату зарезал свою 14-летнюю подругу, а потом и ее мать.
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