14 ноября 2023

Матери екатеринбургского школьника стало плохо на суде по делу об убийстве. Видео

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Известно, что у женщины проблемы со здоровьем
Известно, что у женщины проблемы со здоровьем Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Матери 16-летнего школьника, обвиняемого в двойном убийстве, стало плохо после оглашения меры пресечения, в здание Железнодорожного суда вызвали скорую. Свидетелем стал корреспондент URA.RU, следивший за процессом.

И мать, и ее сын не стали общаться с журналистами. Женщина, время от времени достававшая ингалятор (она астматик), в начале заседания поручилась за подростка — дала понять, что, если его отправят под домашний арест, готова за ним присматривать. Хотя в последнее время они и не жили вместе.

Но юношу арестовали до 13 января 2024 года. По предварительным данным, 13 ноября в квартире в доме на ул. Билимбаевская он из ревности к своему брату зарезал свою 14-летнюю подругу, а потом и ее мать.

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Матери 16-летнего школьника, обвиняемого в двойном убийстве, стало плохо после оглашения меры пресечения, в здание Железнодорожного суда вызвали скорую. Свидетелем стал корреспондент URA.RU, следивший за процессом. И мать, и ее сын не стали общаться с журналистами. Женщина, время от времени достававшая ингалятор (она астматик), в начале заседания поручилась за подростка — дала понять, что, если его отправят под домашний арест, готова за ним присматривать. Хотя в последнее время они и не жили вместе. Но юношу арестовали до 13 января 2024 года. По предварительным данным, 13 ноября в квартире в доме на ул. Билимбаевская он из ревности к своему брату зарезал свою 14-летнюю подругу, а потом и ее мать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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