Старшему сыну Кадырова вручили новую награду

Старший сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмат получил орден «За служение религии Ислам» I степени!». Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю Ахмата Кадырова <…> с вручением ему ордена „За служение религии Ислам“ I степени!», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Отмечается, что данный орден был присвоен за значительный вклад в укрепление и защиту ислама.
Ранее Ахмат Кадыров занял пост первого заместителя министра республики по культуре, спорту и молодежной политике. До этого дети главы Чечни Ахмат, Эли и Адам были награждены орденом «Даймехкан Сий».
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