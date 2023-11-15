Старшему сыну Кадырова вручили новую награду

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Ахмат Кадыров получил орден «За служение религии Ислам» I степени» Фото:

Старший сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмат получил орден «За служение религии Ислам» I степени!». Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю Ахмата Кадырова <…> с вручением ему ордена „За служение религии Ислам“ I степени!», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Отмечается, что данный орден был присвоен за значительный вклад в укрепление и защиту ислама.

Ранее Ахмат Кадыров занял пост первого заместителя министра республики по культуре, спорту и молодежной политике. До этого дети главы Чечни Ахмат, Эли и Адам были награждены орденом «Даймехкан Сий».

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Старший сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмат получил орден «За служение религии Ислам» I степени!». Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Искренне поздравляю Ахмата Кадырова <…> с вручением ему ордена „За служение религии Ислам“ I степени!», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Отмечается, что данный орден был присвоен за значительный вклад в укрепление и защиту ислама. Ранее Ахмат Кадыров занял пост первого заместителя министра республики по культуре, спорту и молодежной политике. До этого дети главы Чечни Ахмат, Эли и Адам были награждены орденом «Даймехкан Сий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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