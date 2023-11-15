Челябинский сенатор Павлова заявила о травле после призыва отказаться от образования ради родов

Челябинский сенатор заявила о травле за призыв отказаться от вуза ради детей

Маргарита Павлова считает, что часть хейтеров атаковала ее «по команде сверху» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представляющая в Совете Федерации Челябинскую область Маргарита Павлова заявила, что против нее начали скоординированную атаку после заявления, что дети для женщины важнее образования. Эту мысль она высказала 15 ноября.

«С одной стороны — много слов одобрения и поддержки от здравомыслящих людей, которые за традиционные ценности и тонко разбираются в вопросах текущей повестки. И настоящая враждебная истерика — со стороны либеральной прессы и тг-каналов, доведенная до абсурда в духе ЦИПСошных методичек и приемов западных спецслужб. Вырванные из контекста слова, громкие заголовки и сотни оскорбительных комментариев. Все это можно смело вписать в учебник по „Ментальным войнам“ в разделе „как выбить противника из психологического равновесия“», — написала Павлова в своем telegram-канале.

Также она добавила, что, по ее ощущениям, некоторые хейтеры включились в травлю по команде «спящих» агентов, еще оставшихся даже на высоких местах. «Иногда, как видим, они „просыпаются“ и действуют из своих кабинетов и башен», — добавила Павлова.

Интервью, где Павлова высказалась, что на пороге демографической зимы нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, из-за чего «упускается детородная функция», она дала «Царьграду» на Русском экономическом форуме в Челябинске. Слова Павловой вызвали негативную реакцию в Госдуме, где их сочли предложением вернуть страну в Средневековье.

Сама же сенатор в разговоре с URA.RU пояснила, что речь идет о неправильно сформировавшихся в обществе приоритетах, когда формальное образование и карьера противопоставляются семье и детям. Хотя семейное счастье не мешает множеству женщин профессионально состояться в самых различных сферах.