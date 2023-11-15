На наркодилеров, приславших свердловской семье гроб с головой, завели новое дело

15 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Полиция завела уголовное дело по двум статьям на владельцев наркошопа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В скандальной истории с шантажом наркодиллеров семьи из Первоуральска (Свердловская область) полиция возбудила еще одно уголовное дело по статьям вымогательство и угроза убийством. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ). Такие процессуальные действия были осуществлены сразу же после изъятия в квартире потерпевших метадона. А чуть позже, когда владельцам жилища за сотрудничество с представителями МВД злоумышленники стали грозить расправой, в территориальном ОВД возбудили уголовное дело еще по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — отметил полковник Горелых. В Первоуральске глава семьи сдавал квартиру 24-летнему мужчине из Нижней Туры. Арендатор не вернул ключи в срок. Владелец квадратных метров пришел проверить помещение, где обнаружил нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. После этого хозяин квартиры убрал коробки в подвал и уехал по делам, не вызвав полицию. Позже владельцу квартиры стали приходить угрозы от владельца наркомагазина. Семье прислали отрубленную свиную голову. Мужчина обратился за помощью к силовикам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В скандальной истории с шантажом наркодиллеров семьи из Первоуральска (Свердловская область) полиция возбудила еще одно уголовное дело по статьям вымогательство и угроза убийством. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ). Такие процессуальные действия были осуществлены сразу же после изъятия в квартире потерпевших метадона. А чуть позже, когда владельцам жилища за сотрудничество с представителями МВД злоумышленники стали грозить расправой, в территориальном ОВД возбудили уголовное дело еще по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — отметил полковник Горелых. В Первоуральске глава семьи сдавал квартиру 24-летнему мужчине из Нижней Туры. Арендатор не вернул ключи в срок. Владелец квадратных метров пришел проверить помещение, где обнаружил нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. После этого хозяин квартиры убрал коробки в подвал и уехал по делам, не вызвав полицию. Позже владельцу квартиры стали приходить угрозы от владельца наркомагазина. Семье прислали отрубленную свиную голову. Мужчина обратился за помощью к силовикам.