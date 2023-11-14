14 ноября 2023

Жители ХМАО разбогатели почти на 200 миллионов рублей в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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За три месяца жители ХМАО выиграли в лотерее почти 200 миллионов рублей Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотереи. Такую сумму югорчанам удалось выиграть с августа по октябрь. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Столото».

«Совокупный выигрыш по ним [лотерейным билетам] составил 198 494 360 рублей», — говорится в исследовании. Больше всего за эти три месяца югорчане выиграли в августе — более 73 миллионов рублей.

За это время жители ХМАО купили 700 тысяч лотерейных билетов. Из них 26 человек выиграли от 100 до 500 тысяч рублей, двое — до миллиона рублей, а четверо югорчан стали лотерейными миллионерами.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО разбогател на пять миллионов, потратив 100 рублей. Тогда югорчанин выиграл в лотерее суперприз.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотереи. Такую сумму югорчанам удалось выиграть с августа по октябрь. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Столото». «Совокупный выигрыш по ним [лотерейным билетам] составил 198 494 360 рублей», — говорится в исследовании. Больше всего за эти три месяца югорчане выиграли в августе — более 73 миллионов рублей. За это время жители ХМАО купили 700 тысяч лотерейных билетов. Из них 26 человек выиграли от 100 до 500 тысяч рублей, двое — до миллиона рублей, а четверо югорчан стали лотерейными миллионерами. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО разбогател на пять миллионов, потратив 100 рублей. Тогда югорчанин выиграл в лотерее суперприз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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