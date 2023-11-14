Жители ХМАО разбогатели почти на 200 миллионов рублей в лотерее

15 ноября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

За три месяца жители ХМАО выиграли в лотерее почти 200 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотереи. Такую сумму югорчанам удалось выиграть с августа по октябрь. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Столото». «Совокупный выигрыш по ним [лотерейным билетам] составил 198 494 360 рублей», — говорится в исследовании. Больше всего за эти три месяца югорчане выиграли в августе — более 73 миллионов рублей. За это время жители ХМАО купили 700 тысяч лотерейных билетов. Из них 26 человек выиграли от 100 до 500 тысяч рублей, двое — до миллиона рублей, а четверо югорчан стали лотерейными миллионерами. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО разбогател на пять миллионов, потратив 100 рублей. Тогда югорчанин выиграл в лотерее суперприз.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотереи. Такую сумму югорчанам удалось выиграть с августа по октябрь. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Столото». «Совокупный выигрыш по ним [лотерейным билетам] составил 198 494 360 рублей», — говорится в исследовании. Больше всего за эти три месяца югорчане выиграли в августе — более 73 миллионов рублей. За это время жители ХМАО купили 700 тысяч лотерейных билетов. Из них 26 человек выиграли от 100 до 500 тысяч рублей, двое — до миллиона рублей, а четверо югорчан стали лотерейными миллионерами. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО разбогател на пять миллионов, потратив 100 рублей. Тогда югорчанин выиграл в лотерее суперприз.