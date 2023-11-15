Златоустовский метзавод за бесценок выставил на торги миллиардные долги

Миллиардные долги перед златоустовским заводом продают по полмиллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Обанкроченный Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ, Челябинская область) решил избавиться от дебиторской задолженности в отношении своего бывшего директора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко. Как следует из заявления конкурсного управляющего Владимира Добрышкина, миллиардные долги готовы продать дешевле их суммы более, чем в две тысячи раз.

«В состав лота входят права требования убытков к Александру Кретову на сумму 1 350 569 456 рублей. Начальная цена составляет 500 тысяч рублей. Права требования убытков солидарно к Александру Кретову и Дмитрию Герасименко на сумму 1 136 670 293 рублей. Начальная цена — 500 тысяч рублей», — отмечается в документах за подписью Добрышкина.

Кроме того, почти в сто раз дешевле суммы долга, за 70 тысяч рублей, продается право требования к ООО «ЗЭМЗ-Энерго» на сумму 5 225 338 рублей. Ближе к сумме долга продается право требования к ООО «Тепло-Инвест». Начальная цена долга на сумму 915 354 рубля составляет 732 300 рублей. Начальная цена права требования к физическим лицам соответствует сумме долга — долги на 772750 рублей оцениваются по номиналу.

Открытый аукцион состоится 26 декабря. До этого дня от потенциальных покупателей будут принимать заявки.

Суд взыскал убытки с Кретова и Герасименко в июне 2023 года. Как ранее установил суд, Герасименко был бенефициаром деятельности завода, Кретов его гендиректором. Их действия привели к убытку.