Челябинский суд взыскал с бывших директора и собственника ЗЭМЗ 1,1 млрд рублей

06 октября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Банкрот смог взыскать с бывших директора и бенефициара больше одного миллиарда рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С бывших директора Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова и бенефициара предприятия Дмитрия Герасименко взыскали 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владимир Добрышкин. «Настоящим сообщением конкурсный управляющий АО „ЗЭМЗ“ Владимир Добрышкин включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах рассмотрения заявления о взыскании в пользу АО „ЗЭМЗ“ с Кретова Александра Сергеевича и Герасименко Дмитрия Петровича солидарно убытков. Взысканы убытки в размере 1,136 млрд рублей», — сообщил управляющий. Определение подлежит немедленному исполнению. Суд отметил, что документ можно обжаловать в течение десяти дней со дня его принятия. Также в суде идет процесс, в котором ЗЭМЗ пытается взыскать с бывшего партнера, меткомбината «Красный Октябрь» в Волгограде 1,3 млрд рублей. Оба предприятия, как установил суд, контролировались Герасименко. На имущество ответчиков было наложено ограничение, которое Кретов пытался оспорить, но не смог. Электрометаллургический завод стал банкротом в 2019 году. На предприятии введена процедура конкурсного наблюдения. Она заканчивается в ноябре.

С бывших директора Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова и бенефициара предприятия Дмитрия Герасименко взыскали 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владимир Добрышкин. «Настоящим сообщением конкурсный управляющий АО „ЗЭМЗ“ Владимир Добрышкин включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах рассмотрения заявления о взыскании в пользу АО „ЗЭМЗ“ с Кретова Александра Сергеевича и Герасименко Дмитрия Петровича солидарно убытков. Взысканы убытки в размере 1,136 млрд рублей», — сообщил управляющий. Определение подлежит немедленному исполнению. Суд отметил, что документ можно обжаловать в течение десяти дней со дня его принятия. Также в суде идет процесс, в котором ЗЭМЗ пытается взыскать с бывшего партнера, меткомбината «Красный Октябрь» в Волгограде 1,3 млрд рублей. Оба предприятия, как установил суд, контролировались Герасименко. На имущество ответчиков было наложено ограничение, которое Кретов пытался оспорить, но не смог. Электрометаллургический завод стал банкротом в 2019 году. На предприятии введена процедура конкурсного наблюдения. Она заканчивается в ноябре.