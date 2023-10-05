05 октября 2023

Челябинский суд взыскал с бывших директора и собственника ЗЭМЗ 1,1 млрд рублей

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Банкрот смог взыскать с бывших директора и бенефициара больше одного миллиарда рублей Фото:

С бывших директора Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова и бенефициара предприятия Дмитрия Герасименко взыскали 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владимир Добрышкин.

«Настоящим сообщением конкурсный управляющий АО „ЗЭМЗ“ Владимир Добрышкин включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах рассмотрения заявления о взыскании в пользу АО „ЗЭМЗ“ с Кретова Александра Сергеевича и Герасименко Дмитрия Петровича солидарно убытков. Взысканы убытки в размере 1,136 млрд рублей», — сообщил управляющий.

Определение подлежит немедленному исполнению. Суд отметил, что документ можно обжаловать в течение десяти дней со дня его принятия.

Также в суде идет процесс, в котором ЗЭМЗ пытается взыскать с бывшего партнера, меткомбината «Красный Октябрь» в Волгограде 1,3 млрд рублей. Оба предприятия, как установил суд, контролировались Герасименко. На имущество ответчиков было наложено ограничение, которое Кретов пытался оспорить, но не смог.

Электрометаллургический завод стал банкротом в 2019 году. На предприятии введена процедура конкурсного наблюдения. Она заканчивается в ноябре.

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С бывших директора Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова и бенефициара предприятия Дмитрия Герасименко взыскали 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владимир Добрышкин. «Настоящим сообщением конкурсный управляющий АО „ЗЭМЗ“ Владимир Добрышкин включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах рассмотрения заявления о взыскании в пользу АО „ЗЭМЗ“ с Кретова Александра Сергеевича и Герасименко Дмитрия Петровича солидарно убытков. Взысканы убытки в размере 1,136 млрд рублей», — сообщил управляющий. Определение подлежит немедленному исполнению. Суд отметил, что документ можно обжаловать в течение десяти дней со дня его принятия. Также в суде идет процесс, в котором ЗЭМЗ пытается взыскать с бывшего партнера, меткомбината «Красный Октябрь» в Волгограде 1,3 млрд рублей. Оба предприятия, как установил суд, контролировались Герасименко. На имущество ответчиков было наложено ограничение, которое Кретов пытался оспорить, но не смог. Электрометаллургический завод стал банкротом в 2019 году. На предприятии введена процедура конкурсного наблюдения. Она заканчивается в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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