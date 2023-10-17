Экс-директору завода Златоуста выставили миллиардный счет за связь с австрийцами

17 октября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Убытки ЗЭМЗ оплатят бывшие директора Александр Кретов и бенефициар Дмитрий Герасименко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Убыток обанкроченного Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) в размере 1,136 млрд рублей экс-директор Александр Кретов и бенефициар Дмитрий Герасименко возместят за непоставленное из Австрии оборудование. Соответствующее решение принял Арбитражный суд региона. «Заявление конкурсного управляющего АО „ЗЭМЗ“ Владимира Добрышкина удовлетворить. Взыскать с Дмитрия Герасименко и Александра Кретова солидарно в конкурсную массу ЗЭМЗ убытки в размере 1 136 670 293 рубля 85 копеек», — отмечено в решении. В октябре Добрышкин уведомил через «Федресурс» о взыскании миллиардного долга, не раскрыв подробностей. Они стали известны, когда Арбитражный суд региона опубликовал полный текст своего решения. Сначала конкурсный управляющий Денис Беляков, а затем сменивший его Добрышкин обратили внимание на то, что когда банкротили ЗЭМЗ, что уполномоченные лица в ноябре 2018 года заключили контракт с австрийской фирмой Smart Stahl GmbH на поставку оборудования. Сумма контракта превысила девять миллионов евро. Имущество на завод не поступило, авансовый платеж не возвращен. При этом завод оштрафовали за неполученные товары на сумму в почти 311 млн рублей. Как ранее установил суд, Герасименко был бенефициаром деятельности завода, Кретов его гендиректором. Их действия привели к убытку. При этом сам Кретов возражал, заявив, что изучение деловой репутации партнера не вызвало подозрений, а в ответ на нарушение им контрактных обязательств направлялись претензии. Герасименко находится в международном розыске и своей позиции не представил. В апреле суд распорядился взыскать с австрийской компании убыток, в июле апелляционная инстанция решение подтвердила. Суд пришел к выводу о том, что Кретов ненадлежащим образом организовал систему управления юрлицом, что привело к убыткам. Задолженность была продана за три миллиона рублей. Предприятие стало банкротом в 2019 году. На заводе ведется процедура конкурсного наблюдения, которая завершится в ноябре. Решение вступило в силу незамедлительно. В течение десяти дней стороны его могут обжаловать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убыток обанкроченного Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) в размере 1,136 млрд рублей экс-директор Александр Кретов и бенефициар Дмитрий Герасименко возместят за непоставленное из Австрии оборудование. Соответствующее решение принял Арбитражный суд региона. «Заявление конкурсного управляющего АО „ЗЭМЗ“ Владимира Добрышкина удовлетворить. Взыскать с Дмитрия Герасименко и Александра Кретова солидарно в конкурсную массу ЗЭМЗ убытки в размере 1 136 670 293 рубля 85 копеек», — отмечено в решении. В октябре Добрышкин уведомил через «Федресурс» о взыскании миллиардного долга, не раскрыв подробностей. Они стали известны, когда Арбитражный суд региона опубликовал полный текст своего решения. Сначала конкурсный управляющий Денис Беляков, а затем сменивший его Добрышкин обратили внимание на то, что когда банкротили ЗЭМЗ, что уполномоченные лица в ноябре 2018 года заключили контракт с австрийской фирмой Smart Stahl GmbH на поставку оборудования. Сумма контракта превысила девять миллионов евро. Имущество на завод не поступило, авансовый платеж не возвращен. При этом завод оштрафовали за неполученные товары на сумму в почти 311 млн рублей. Как ранее установил суд, Герасименко был бенефициаром деятельности завода, Кретов его гендиректором. Их действия привели к убытку. При этом сам Кретов возражал, заявив, что изучение деловой репутации партнера не вызвало подозрений, а в ответ на нарушение им контрактных обязательств направлялись претензии. Герасименко находится в международном розыске и своей позиции не представил. В апреле суд распорядился взыскать с австрийской компании убыток, в июле апелляционная инстанция решение подтвердила. Суд пришел к выводу о том, что Кретов ненадлежащим образом организовал систему управления юрлицом, что привело к убыткам. Задолженность была продана за три миллиона рублей. Предприятие стало банкротом в 2019 году. На заводе ведется процедура конкурсного наблюдения, которая завершится в ноябре. Решение вступило в силу незамедлительно. В течение десяти дней стороны его могут обжаловать.