Новый ЖК на месте старых домов в Челябинске должны возвести до 2029 года

Новый жилой комплекс застройщик должен будет возвести до 2029 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия одобрила строительство нового ЖК по проекту о КРТ в Металлургическом районе. Новые высотки на месте ветхих домов на территории площадью более 22 тысяч квадратных метров планируется построить до 2029 года, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о КРТ жилой застройки в границах улиц Электростальская, Минина, шоссе Металлургов, Пожарского в Металлургическом районе города Челябинска общей площадью 0,89 га. КРТ жилой застройки осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона. Предельный срок реализации решения о КРТ жилой застройки — не более 5 лет», — сообщается на сайте.

Здания, расположенные на земельном участке, находятся в смешанной зоне реновации развития территории. Площадь застройки нового жилого комплекса по проекту о КРТ составит не менее 22 тысяч 420 квадратных метров.

В общей сложности планируется снести три аварийных дома, нежилое здание, демонтировать сооружения коммунального хозяйства. Компания, которая должна будет снести аварийные дома, будет определена в ближайшее время путем аукциона. На данный момент идет подготовка документов к торгам.

Ранее под реновацию определили участок площадью 0,89 гектар в границах улиц Электростальской, Пожарского, шоссе Металлургов и Минина. В ближайшее время на данной территории расселят три аварийных дома. Их общая площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте аварийных домов возведут высотные здания. Градостроительный потенциал участка — 15 тысяч квадратных метров жилья.

Площадь застройки нового жилого комплекса по проекту о КРТ составит не менее 22 тысяч 420 квадратных метров Скрин: сайт администрации города Челябинска