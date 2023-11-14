Тюменские власти признали сложности в проведении КРТ

15 ноября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Власти помогают жителям в решении проблем, связанных с КРТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Комплексное развитие территорий (КРТ) в Тюмени не всегда проходит гладко и иногда приходится разрешать споры через суд. Об этом во время обсуждения развития микрорайона ДОК заявил заместитель главы города Владимир Третьяков. Однако, по его словам, власти помогают жителям в решении проблем, связанных с КРТ. «Я знаю, как это негладко проходит. Я провожу большее количество личных приемов по вопросам, связанным с ценой, оценкой недвижимости. Мы проводим работу, у нас 15 договоров РЗТ, 16 КРТ, вы думаете, что в каждом договоре все было гладко? <…> У нас есть механизм, есть оценка, которая кому-то кажется несправедливой. Такие случаи бывают, это право гражданина отнестись к оценке соответствующим образом, обратиться в суд. Мы расселяем тысячи людей, и там тоже возникают вопросы по цене. В ряде случаев мы разрешаем споры в суде», — рассказала Третьяков. Он также добавил, что если тюменцам, чьи дома попали под КРТ, не хватает денег на приобретение нового жилья, то власти с застройщиками ищут решение проблемы. Отмечается, что жителям разрешено приходить лишь с паспортом, чтобы подтвердить факт владения недвижимостью. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий.

Комплексное развитие территорий (КРТ) в Тюмени не всегда проходит гладко и иногда приходится разрешать споры через суд. Об этом во время обсуждения развития микрорайона ДОК заявил заместитель главы города Владимир Третьяков. Однако, по его словам, власти помогают жителям в решении проблем, связанных с КРТ. «Я знаю, как это негладко проходит. Я провожу большее количество личных приемов по вопросам, связанным с ценой, оценкой недвижимости. Мы проводим работу, у нас 15 договоров РЗТ, 16 КРТ, вы думаете, что в каждом договоре все было гладко? <…> У нас есть механизм, есть оценка, которая кому-то кажется несправедливой. Такие случаи бывают, это право гражданина отнестись к оценке соответствующим образом, обратиться в суд. Мы расселяем тысячи людей, и там тоже возникают вопросы по цене. В ряде случаев мы разрешаем споры в суде», — рассказала Третьяков. Он также добавил, что если тюменцам, чьи дома попали под КРТ, не хватает денег на приобретение нового жилья, то власти с застройщиками ищут решение проблемы. Отмечается, что жителям разрешено приходить лишь с паспортом, чтобы подтвердить факт владения недвижимостью. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий.